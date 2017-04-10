Лидеры продаж по итогам весенней ярмарки абонементов в филармонии

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Тысячи слушателей познакомились с предстоящим сезоном в Тюменской филармонии на ярмарке абонементов, приобрели билеты на концерты по выгодной цене.

По результатам продаж определилась пятерка самых популярных абонементов. На первом месте цикл из трех концертов Тюменского филармонического оркестра и Хоровой капеллы филармонии, получивший название "Искусство возвышать".

На втором месте десятый абонемент сезона "Танцуй и пой, моя страна". Более 100 обладателей этого абонемента в новом филармоническом году окунутся в мир народного искусства и насладятся красотой хореографии.

На третьем месте абонемент №8 "Я сохраню слова любви". Концерты этого цикла посвящены выступлениям одаренных вокалистов, исполнителей романсов.

Четвертым среди лидеров стал абонемент №1 "Музыкальный Олимп". Здесь представлено искусство трех всемирно известных коллективов – Мюнхенского камерного оркестра, камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России.

Замыкают пятерку лидеров вечера Тюменского филармонического оркестра и талантливых солистов. Эти концерты объединены названием "Виртуозы современности" в абонементе №3.

Напомним, в 2017 году Тюменская филармония также организует летнюю и осеннюю ярмарки. 6 июля слушателям подарят скидку 20%. Осенью продажа абонементов продлится три дня, размер скидки составят 15%.

На сайте филармонии, а также в кассе (ул. Республики, 34) доступна продажа билетов на отдельные концерты сезона 2017/2018.

В филармонии в апреле и мае состоятся Транссибирский Арт-фестиваль и Московский Пасхальный фестиваль В. Гергиева, симфоническая сказка для детей и родителей с участием ТФО и Павла Любимцева, а также выступление всемирно известного симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.