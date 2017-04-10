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Астрономическая неделя в Тюмени

18:16 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Меркурий пропадет из зоны видимости, а Венера вернется к прямому движению – эти и другие астрономические явления могут наблюдать тюменцы с 10 по 16 апреля.

Благодаря ясному небу, проще всего будет наблюдать за планетами Солнечной системы. По данным Аstronet, Меркурий еще доступен для наблюдения по вечерам. 10 апреля он достигнет стояния и перейдет к попятному движению, а к концу недели скроется в лучах заходящего Солнца.

Венера пока движется в обратном направлении, 12 апреля она сменит его на прямое. Наблюдать планету можно в созвездии Рыб до 17 часов.

Марс продолжает идти в одном направлении с Солнцем по созвездию Овна, в середине недели он перейдет в Тельца. Наблюдать его можно над западным горизонтом почти до 23 часов. В телескоп планета будет выглядеть как яркий красный шарик без четких деталей.

Самая крупная планета Солнечной системы – Юпитер – хорошо видна всю ночь. Планета восходит около 19 часов и заходит за горизонт после 5 часов. В ясную погоду на ней можно различить полосы на диске и гигантскую песчаную бурю в виде красного пятна. Также можно наблюдать покрытие планетой спутников и прохождение их теней по ее диску.

Сатурн на неделе продолжит движение в ретроградном направлении по созвездию Стрельца. Искать его нужно у юго-восточного горизонта утром. Кульминации планета достигает в 5 часов, за горизонт заходит около 8 часов 30 минут. Диск Сатурна и кольцо при идеальных условиях наблюдения видны даже в мощный бинокль.

Нептун наблюдается над восточным горизонтом по утрам, но чтобы найти его, понадобится телескоп и звездная карта. Уран закончил вечернюю видимость и появится только в мае.

Естественный спутник Земли – Луна – 15 апреля достигнет апогея. Расстояние ее от Земли составит 405 тыс. 478 км.

Отметим, что 12 апреля исполнится 56 лет со дня первого полета человека в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин провел в полете 108 минут.

Евгения Шевцова

Теги: астрономия

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