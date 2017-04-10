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Проект "Память.рф": есть вещи, которые нельзя откладывать на завтра

17:43 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Всероссийскому проекту "Память.рф" дали официальный старт. По замыслу инициаторов, интернет-портал станет глобальным видеоархивом, составленным из историй участников Великой Отечественной войны.

Идея создать Всероссийскую видеолетопись ветеранов и тружеников тыла времен ВОВ пришла Андрею Пшеничникову. Как рассказал сам автор, идея зародилась не вчера, не стала рядовой акцией к информационному поводу в канун праздника. Весной 2015 года Андрей Пшеничников побывал в медиаэкспедиции "Победа одна на всех". Группа проехала 12 тыс. км, объехав 12 стран и посетив мемориалы и захоронения русских солдат в 32 городах Восточной Европы. После этого молодой человек пересмотрел свое отношение к Великой Отечественной войне. Беседы с ветеранами из Белоруссии, Польши, Сербии, Венгрии и других стран повлияли на его взгляды.

"Оказалось, что я очень мало знал об этой войне и очень мало об этом думал. Как и у большинства россиян, наверное. Сложно вообще об этом говорить. Это надо прожить и прочувствовать, например, холокост. Это иной пласт нашей истории, о котором нельзя не то что забывать, а которому нужно уделить внимание", - считает Андрей Пшеничников.

Он признался, что в его близком окружении нет людей, побывавших на Второй мировой или знакомых с ветеранами Великой Отечественной. Накануне 9 мая 2016 года он снял короткометражный фильм "Память": короткая история рассказывала о фронтовике и ветеране трудового фронта.

"Когда этот фильм был готов, я понял, что это начало большой истории. На этом не должно все заканчиваться. Я надеюсь, что люди всей страны будут присылать истории ветеранов", - сказал Андрей Пшеничников.

Основным инструментом для создания контента на сайте Память.рф станут телефоны и другие гаджеты активистов, считают организаторы. Поддержать проект может каждый желающий, для этого нужно пообщаться с ветеранами и записать их рассказ на видеокамеру, телефон или фотоаппарат. Загрузить видео на сайт проекта можно, заполнив простую форму на сайте.

"Сейчас у каждого из нас есть гаджет с камерой. Нужно побудить людей взять свой гаджет, прийти в гости к ветерану и поговорить с ним, записав его историю. Это наш гражданский долг", - считает Андрей Пшеничников.

На сайте Память.рф опубликовали уже 47 историй из Челябинска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Кургана, Уфы, Москвы и других городов страны.

Инициативу поддержали молодогвардейцы. Куратор проекта, руководитель тюменского отделения общественной организации "Молодая гвардия" Роман Рзаев рассказал коллегам из 85 регионов России об инициативе тюменцев на федеральном координационном совете. Общественники надеются таким образом популяризировать проект до всероссийского масштаба.

"Как тюменец, я часто прогуливаюсь мимо памятника Ленину, где не написано, что это Владимир Ильич, мимо улиц Сакко, Ванцетти, Орджоникидзе… Следующее поколение, которое родится после 2020 года, уже не будет иметь четкого представления об этих людях. Ветераны в рамках наших акций рассказывают школьникам о своих подвигах и я удивляюсь, какой опыт они передают. Это трогает, чувствуешь, что ты частичка этого", - поделился Роман Рзаев.  

По его словам, многие тюменские продакшен-студии вызвались партнерами в организации съемок. На сайте есть специальная опция, которая позволит оставить контактные данные ветеранов, чтобы к ним приехала съемочная команда для записи видео.

На официальном открытие тюменские студенты разрисовали баннер с логотипом проекта "Сохраним память вместе" на Мосту влюбленных. Как считает директор департамента общественных связей, массовых коммуникаций и молодежной политики Тюменской области Павел Белявский, место для первой акции проекта выбрали символично. Когда-то здесь стартовала одна из успешных акций долгожителей Тюмени с граффити. Он надеется, что и проект "Память.рф" возымеет всероссийскую популярность.

"Мы хотим, чтобы эта инициатива стала важна не только для Тюменской области, чтобы она вышла из Тюмени, охватила всю страну. И чтобы кроме профессиональных видео, которые снимают видеографы, там появилось много простых жизненных историй, пусть снятых на мобильники, но чтобы появилось это хранилище коллективной памяти", - сказал Павел Белявский.

Организаторы проекта надеются, что инициатива Память.рф станет столь же популярной, как и "Бессмертный полк". Напомним, что в 2007 году тюменский общественник Геннадий Иванов стал основателем движения "Бессмертный полк", которое со временем поддержали миллионы россиян.

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1 /

Ирина Ромашкина

Теги: Молодая гвардия , 9 мая , акция , День Победы

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