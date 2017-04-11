up

11.04.2017 вторник

EUR 60.7469

USD 57.3896

В Тюмени 10..12 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Ишиме издадут книгу о земляках-героях

11:23 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Городской совет ветеранов Ишима отметил 30-летие. С этим юбилеем организацию поздравил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов. 

Он подчеркнул ее неоценимый вклад в развитие общественной жизни города.

"Активная жизненная позиция членов совета помогает решать вопросы социальной поддержки ветеранов, патриотического воспитания подрастающего поколения. Вы – незаменимые помощники местных органов самоуправления, достойный пример того, как нужно относиться к жизни, всегда быть в авангарде происходящих событий", – отметил Андрей Артюхов. 

Председатель организации Николай Долгушин от лица городского совета поблагодарил депутата за помощь в ремонте помещения и укреплении материальной базы и подарил книгу о ветеранском движении Ишима, выпущенную к юбилею, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Напомним, что из депутатского фонда Андрея Артюхова выделено 700 тыс. рублей для ишимских ветеранов. На эти средства отремонтировано здание совета: обновлена кровля, оборудован актовый зал и дополнительно создано два кабинета для воспитанников школы искусств. Все работы завершены за несколько месяцев. 

Андрей Артюхова продолжит оказывать помощь ишимским ветеранам. Совместно с заместителем председателя Тюменской областной думы, депутатом фракции "Единая Россия" Виктором Рейном он финансово поддержит выпуск книги об ишимцах-Героях Советского Союза и тех, кто был награжден орденом Ленина. Совет ветеранов подготовил материалы для книги, она будет издана к 9 мая 2018 года. 

"Если выпустить эту книгу ко Дню Победы, она станет отличным подарком всем ветеранам Ишима", – выразил уверенность Андрей Артюхов.

                            

Соб. инф.

Теги: Ишим , Андрей Артюхов , ветераны , День Победы , книгоиздание , Единая Россия

Последние новости

11:56 В регионе действуют фальшивомонетчики
11:45 Три южные команды прошли в финал чемпионата области
11:34 В Уватском районе молодым специалистам вручили сертификаты на строительство жилья
11:23 В Ишиме издадут книгу о земляках-героях
11:12 Гараничев и Старых – в топе обновленного рейтинга Союза биатлонистов России
11:01 Тимур Бекмамбетов приглашает всех на флешмоб 
11:01 Пьяная езда по Тюмени закончилась столкновением с КамАЗом Фото
10:49 Земельный участок под строительство новой школы сформирован в Увате
10:38 В Югре закрыты все ледовые переправы
10:27 В Голышмановском районе с начала года у селян выкупили более двадцати четырех тонн молока
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Аэропорт Рощино наращивает пассажиропоток

Владимир Якушев сыграл в баскетбол на тобольской площадке

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Политика

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Секретари первичных отделений "Единой России" прошли Гражданский университет

Экономика

В Голышмановском районе с начала года у селян выкупили более двадцати четырех тонн молока

Тюменская мебель стоит на кухнях в Москве и Краснодаре

Тюменский завод готов нарастить объемы переработки пластиковых отходов

Общество

В регионе действуют фальшивомонетчики

В Уватском районе молодым специалистам вручили сертификаты на строительство жилья

В Ишиме издадут книгу о земляках-героях

Спорт

Три южные команды прошли в финал чемпионата области

Гараничев и Старых – в топе обновленного рейтинга Союза биатлонистов России

"Югра" осталась в шаге от ватерпольной бронзы

Происшествия

Пьяная езда по Тюмени закончилась столкновением с КамАЗом

Во время экстремального селфи в Тюмени погиб подросток

Сайты-инструкции по шоплифтингу закрыла прокуратура региона
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+