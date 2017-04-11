В Ишиме издадут книгу о земляках-героях

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Городской совет ветеранов Ишима отметил 30-летие. С этим юбилеем организацию поздравил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Он подчеркнул ее неоценимый вклад в развитие общественной жизни города.

"Активная жизненная позиция членов совета помогает решать вопросы социальной поддержки ветеранов, патриотического воспитания подрастающего поколения. Вы – незаменимые помощники местных органов самоуправления, достойный пример того, как нужно относиться к жизни, всегда быть в авангарде происходящих событий", – отметил Андрей Артюхов.

Председатель организации Николай Долгушин от лица городского совета поблагодарил депутата за помощь в ремонте помещения и укреплении материальной базы и подарил книгу о ветеранском движении Ишима, выпущенную к юбилею, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Напомним, что из депутатского фонда Андрея Артюхова выделено 700 тыс. рублей для ишимских ветеранов. На эти средства отремонтировано здание совета: обновлена кровля, оборудован актовый зал и дополнительно создано два кабинета для воспитанников школы искусств. Все работы завершены за несколько месяцев.

Андрей Артюхова продолжит оказывать помощь ишимским ветеранам. Совместно с заместителем председателя Тюменской областной думы, депутатом фракции "Единая Россия" Виктором Рейном он финансово поддержит выпуск книги об ишимцах-Героях Советского Союза и тех, кто был награжден орденом Ленина. Совет ветеранов подготовил материалы для книги, она будет издана к 9 мая 2018 года.

"Если выпустить эту книгу ко Дню Победы, она станет отличным подарком всем ветеранам Ишима", – выразил уверенность Андрей Артюхов.

Соб. инф.