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В регионе действуют фальшивомонетчики

11:56 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото "Тюменской линии"

Поиском фальшивомонетчиков занимаются полицейские Тюменской области в связи с обнаружением в одном из отделений банка купюры номиналом 5 тыс. рублей  с признаками подделки.

Стражи порядка призывают граждан быть осторожными в обращении с банкнотами номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Фальшивомонетчики умеют подделывать данные купюры в хорошем качестве и довольно быстро изобретают новые способы совершения преступления.

Необходимо быть внимательными при сделках в непроверенных торговых точках, с малознакомыми людьми, на рынке и других подобных ситуациях.

Причина в довольно высоком качестве подделок – иногда фальшивки очень трудно отличить от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денег.

Полицейские советуют обращать внимание на микроперфорацию. При рассматривании подлинной купюры против источника света вы увидите число "5000" или "1000", соответственно. Надпись должна быть выполнена абсолютно ровными едва заметными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Если бумага в месте расположения отверстий кажется шероховатой и они отчетливо прощупываются – перед вами подделка.

Стоит присмотреться и к магнитной ленте, которая часто, но не всегда, в отличие от подлинной может быть не впаянной и деформированной, иногда вместе расположения ленты заметно склеивание двух листов бумаги.

Подобные купюры не являются деньгами, их использование в качестве платежного средства является нарушением уголовного законодательства и квалифицируется ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество. Санкция предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите о случившемся в полицию по телефонам: 291-600 или 02, а также телефон доверия 799-855.

Теги: полиция , УМВД России по Тюменской области , мошеничество , фальшивые купюры

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