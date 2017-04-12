Форум "Таврида" собирает талантливую молодежь из регионов

Фото Андрея Попова

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида", который пройдет в Крыму с 3 июля по 31 августа, открыл регистрацию участников, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

"Найти своих" – под таким девизом более 3 тыс. талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет примут участие на "Тавриде": архитекторы, дизайнеры и урбанисты, художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры, журналисты. Впервые площадка откроет двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.

Гостей форума ждет общение с почетными гостями, мастер-классы дадут возможность молодым людям перенять бесценный опыт, а лекции, круглые столы, дебаты и презентации проектов усовершенствуют имеющиеся навыки.

Будут нововведения как в формате работы на площадке, так и в возможности проявить талант. Приоритетным направлением форума остается работа над практическими кейсами под руководством мастеров.

Важным этапом отбора будущих участников станет выполнение заданий, проверять которые будут партнеры смен и мастера творческих направлений. Подать заявку на участие можно через личный кабинет на сайте АИС "Молодежь России".

Соб. инф.