В Тюменской области закрыты все ледовые переправы

Фото ИА "Тюменская линия"

Ледоход в Тюменской области может начаться 15-16 апреля, сообщают в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.

"По прогнозам, вскрытие рек может начаться в конце второй декады апреля - начале третьей. Если будет каждый день тепло, то лед может тронуться 16 апреля. Если же будет чередоваться теплая и холодная погода, то на день-два позже", - рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Толщина льда на реках Тобол, Тавда, Тура, Ишим, Иртыш, Исеть, а также озерах Тюменской области составляет от 35 до 50 см, подъем уровня воды - от 2 до 9 см. Кое-где образовались промоины, но подвижки льда нет, отмечают специалисты.

"В Тюменской области закрыты все переправы, 11-12 апреля будем разрушать переправу в Уватском районе. Распиловка льда необходима для того, чтобы во время вскрытия реки не образовался естественный затор льда. Места массового выхода на лед рыбаков патрулируют инспекторы. Они предупреждают людей о том, что лед тонкий, есть опасность провалиться. Но рыбаков все еще много", - отметил Сергей Юьско.

Татьяна Ковалева