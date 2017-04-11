Жительница Ямала погибла, спровоцировав серьезную аварию

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Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии на 487 км трассы Сургут - Салехард, в двух километрах от ямальского п. Пурпе.

Предварительно установлено, что женщина 1982 года рождения на автомобиле ВАЗ-11183 ехала в сторону г. Тарко-Сале. Она не учла особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, допустила неуправляемый занос своей машины и выехала на встречную полосу встречного, где оказалось неизбежным столкновение с грузовиком TATRA, за которым также двигался большегруз. Водитель второго грузовика во избежание столкновения вывернул рулевое колесо влево по ходу движения и съехал в кювет.

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В результате ДТП грузовые автомобили получили механические повреждения, а водитель "Калины", жительница г. Губкинский, скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.