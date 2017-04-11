Тюменцам помогут правильно заполнить и сдать налоговые декларации

Фото ИА "Тюменская линия"

Дни открытых дверей пройдут в управлении федеральной налоговой службы по Тюменской области 14, 15, 28 и 29 апреля 2017 года.

Как сообщила руководитель УФНС России по Тюменской области Тамара Зыкова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", здесь налогоплательщикам расскажут о том, обязаны ли они декларировать доходы, помогут заполнить декларации и проконсультируют по срокам их сдачи. Для этого нужно иметь при себе необходимые сведения и документы.

Также налоговики помогут зарегистрировать личный кабинет на сайте УФНС, где также можно заполнить и подать декларацию с электронной подписью. Она бесплатно генерируется на портале.

Принимать посетителей в налоговой будут 14 и 28 апреля с 9 до 20 часов, 15 и 29 апреля – с 10 до 15 часов.

Прояснить вопросы декларирования можно и по телефонам горячей линии: (3452) 49-20-58, 49-20-76. На всей территории России работает единый контактный центр – 8-800-222-2222.

Евгения Шевцова