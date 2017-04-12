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Подать налоговую декларацию тюменцы могут в электронном виде

20:29 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 300 тыс. жителей Тюменской области подключились к сервису "Личный кабинет налогоплательщика" на портале налоговых органов по данным на апрель 2017 года.

Об этом сообщила руководитель УФНС России по Тюменской области Тамара Зыкова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Она пояснила, что здесь можно заполнить и подать декларацию о доходах, что поможет значительно сэкономить время. При этом сервис бесплатно сгенерирует электронную подпись. Также на сайте можно узнать о начисленных суммах, получить уведомление на уплату налогов, уточнить, есть ли задолженность, уплатить страховые взносы, заявить свое право на получение налогового вычета.

По данным УФНС по Тюменской области, с начала 2017 года налоговики приняли через портал около 7 тыс. деклараций – почти вдвое больше, чем годом ранее.

Евгения Шевцова

Теги: налоговая служба , декларация , электронные услуги

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