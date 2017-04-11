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В Тюмени состоится международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук"

17:36 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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VIII Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук" пройдет в Тюменском кардиологическом научном центре с 24 по 26 мая. В рамках конгресса состоятся XII Международный симпозиум по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку и XXIV ежегодная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы кардиологии".

Особенность предстоящего мероприятия в том, что впервые в Тюмени состоится презентация возможностей Томского национального исследовательского медицинского центра, который был создан по инициативе Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций. Сегодня это крупнейший в России исследовательский центр, в состав которого входят академические институты разного медицинского профиля, в том числе Тюменский кардиологический научный центр.

В Тюмень приедет известный во всем мире онколог - директор Томского НИМЦ, заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ, академик РАН Евгений Чойнзонов.

Научная тематика не ограничится вопросами кардиологии, в программе конгресса – лекции и доклады ведущих специалистов в области онкологии, генетики, акушерства и гинекологии, психиатрии и т.д.

Тюмень посетят известные зарубежные ученые, среди которых руководитель лаборатории эхокардиографии отделения сердечно-сосудистых заболеваний Университетского госпиталя Левена, профессор Йенс-Уве Фогт (Бельгия), руководитель отделения сердечно-сосудистых заболеваний Института кардиологии больницы Фундени, профессор Йоан Мирча Коман (Румыния) и другие.

Новейшие научные исследования и медицинские разработки представят и ведущие российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Кемерово - всего более 50 лекторов.

Мероприятие призвано способствовать развитию и созданию новых перспектив для сотрудничества в сфере оказания медицинской помощи, повышению качества диагностики и лечения, внедрению инновационных высокотехнологичных методик.

Аудитория конгресса - более 600 специалистов из Тюмени и городов юга области, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края и других регионов России, сообщают в отделе по связям с общественностью Тюменского кардиоцентра.

Соб.инф.

Теги: тюменский кардиоцентр , кардиология , конгресс , медицина

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