В Тюмени назовут победителей конкурса "Гришинские проталины"

Фото библиотеки "Радуга"

Церемония награждения победителей Пятого городского конкурса литературного творчества "Гришинские проталины" начнется в Тюмени в библиотеке им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31) 15 апреля в 16 часов.

По информации Централизованной городской библиотечной системы, 89 юных авторов от 7 до 18 лет прислали свои поэтические и прозаические работы. Ребята посвятили произведения одной из двух предложенных тем: "Повернемся к природе лицом – рощам, рекам и пашням …" или "Я написал стихи на полстраницы…".

В состав экспертной комиссии конкурса вошли известные тюменские писатели. Они провели кропотливую работу по определению лучших произведений начинающих авторов в каждой номинации и в каждой возрастной группе. Критерии оценки включали оригинальный подход и глубину раскрытия темы, творческую индивидуальность, образность, языковую точность и выразительность. Мэтры тюменской литературы отметили, что в этом году конкурсные работы отличаются особой искренностью и эмоциональностью.

Всего было названо 18 победителей. На торжественной церемонии по традиции победители получат памятную статуэтку "Гришинские проталины" и подарочный сертификат. Спецпризы подготовили детям писатели, театральные деятели, издатели и предприниматели города. Каждый участник получит диплом.

Всем желающим будет предложена интересная экскурсия по библиотечной музейной экспозиции "Меня на крыльях птица в мир принесла", а также просмотр документального фильма о жизни тюменского поэта Александра Гришина, именем которого назван конкурс.