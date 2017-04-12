up

12.04.2017 среда

EUR 60.3042

USD 56.9552

В Тюмени 8..10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени назовут победителей конкурса "Гришинские проталины"

16:16 12 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото библиотеки "Радуга"

Церемония награждения победителей Пятого городского конкурса литературного творчества "Гришинские проталины" начнется в Тюмени в библиотеке им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31) 15 апреля в 16 часов.

По информации Централизованной городской библиотечной системы, 89 юных авторов от 7 до 18 лет прислали свои поэтические и прозаические работы. Ребята посвятили произведения одной из двух предложенных тем: "Повернемся к природе лицом – рощам, рекам и пашням …" или "Я написал стихи на полстраницы…".

В состав экспертной комиссии конкурса вошли известные тюменские писатели. Они провели кропотливую работу по определению лучших произведений начинающих авторов в каждой номинации и в каждой возрастной группе. Критерии оценки включали оригинальный подход и глубину раскрытия темы, творческую индивидуальность, образность, языковую точность и выразительность. Мэтры тюменской литературы отметили, что в этом году конкурсные работы отличаются особой искренностью и эмоциональностью.

Всего было названо 18 победителей. На торжественной церемонии по традиции победители получат памятную статуэтку "Гришинские проталины" и подарочный сертификат. Спецпризы подготовили детям писатели, театральные деятели, издатели и предприниматели города. Каждый участник получит диплом.

Всем желающим будет предложена интересная экскурсия по библиотечной музейной экспозиции "Меня на крыльях птица в мир принесла", а также просмотр документального фильма о жизни тюменского поэта Александра Гришина, именем которого назван конкурс.

Теги: конкурс , поэзия

Последние новости

18:16 Тюменцы продолжают обсуждать правила выгула домашних животных
18:05 В Тюмени стартовала международная научно-практическая конференция о противодействии коррупции Фото
17:54 13 апреля - события дня
17:43 В Салехарде лед тронется 19 мая
17:39 В Тюмени отметили День космонавтики Фото
17:32 Тюменские студенты представят хореографическую постановку в Кремлевском дворце
17:21 Лауреатов литературной премии "Югра" наградили в Ханты-Мансийске
17:10 Росреестр подключился к профилактике лесных пожаров
17:00 Связисты определили, где в Тюмени наибольшая бизнес-активность
16:49 Более четырехсот юных дзюдоистов приедут на "Кубок Сэнсэя" в Тюмень
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

В ишимской больнице активно внедряют новые технологии, считает губернатор

Владимир Якушев назвал гастрономические предпочтения своей семьи

Дом для пострадавших от наводнения в Ишиме сдадут в ноябре

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

Связисты определили, где в Тюмени наибольшая бизнес-активность

Металлоконструкции для "ЗапСибНефтехима" изготовят российские компании

Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах переходят на прямые договоры с АО "ТЭК"

Общество

Тюменцы продолжают обсуждать правила выгула домашних животных

В Тюмени стартовала международная научно-практическая конференция о противодействии коррупции

13 апреля - события дня

Спорт

Более четырехсот юных дзюдоистов приедут на "Кубок Сэнсэя" в Тюмень

Сибирские футболисты помогли сборной попасть в Словению

Тюмень ждут футбольные баталии

Происшествия

В Тюмени гражданин Киргизии избил двухлетнего сына до смерти

Югорчанина осудят за убийство косуль

В Тюмени отец и сын осуждены за попытку убийства и поджог
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+