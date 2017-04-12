Коммунальщики откачивают воду из луж на улицах Тюмени

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Глубокие лужи 15-20 см ликвидируют коммунальные службы в Тюмени.

В районе дома №22 по Солнечному проезду, за сутки воду откачали и вывезли на 30 ассенизаторских машинах. Поскольку снег на большой придомовой территории и территории, прилегающей к школе № 94 продолжает таять, в управе Центрального округа взяли ситуацию на контроль. В перспективе на Солнечном проезде, 22 – 26, проложат ливневую канализацию и увяжут ее с существующей сетью.

Руководитель управы Центрального административного округа Сергей Польянов рассказал, что там, где нет ливневой канализации, существуют проблемы. "Мы принимаем меры: откачиваем воду ассенизаторскими машинами и помпами. Если рядом ливневая канализация, то протягиваем "рукава", чтобы откачать воду с территории. В Центральном округе таких проблемных территорий пять. Это Солнечный проезд, 22 – 26, Заречный проезд, 31, недавно откачали воду по ул. Седова, 19, применяем откачивающую технику и мотопомпы в районе Старой Зареки", – сказал он.

Тюменцы могут сообщить о лужах квартальным имущественных комплексов. Их телефоны указаны по портале "Тюмень – наш дом", достаточно ввести лишь адрес вашего дома. В этом случае инженер имущественного комплекса свяжется с подрядной организацией и примет меры. Можно позвонить в приемную управы.

За непринятие мер по откачке воды существует штраф: на юридических лиц от 10 до 100 тыс. рублей, на должностное – от 5 до 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.