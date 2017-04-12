В Салехарде лед тронется 19 мая

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В Салехарде вскрытие льда на Оби прогнозируют на 19 мая. В прошлом году ледоход в районе окружной столицы начался 22 мая.

Об этом сообщил заместитель начальника Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в автономном округе.

По прогнозам, этой весной уровень воды в реках Надым, Таз и Пур будет близким к норме и не должен превысить критических отметок, соответственно угрозы подтопления нет.

"Серьезного весеннего паводка не ожидают, его прогнозируют в пределах средних показателей, - заверил Артем Кошкин. - В этом году в зону возможного подтопления могут попасть такие населенные пункты, как Салехард, поселок Уренгой Пуровского района и село Овгорт Шурышкарского района". Эти территории взяли под особый контроль и спланировали работу взрывников.

По словам заместителя губернатора ЯНАО Михаила Кагана, нужно организовать мониторинг ситуации на опасных участках. В случае возникновения признаков угрозы следует немедленно обращаться в региональный центр МСЧ.



