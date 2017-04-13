О здоровом питании лучше всех расскажут дети

Фото департамента образования и науки Тюменской области

Воспитанники детсадов и ученики школ Тюмени выступят на областном фестивале-конкурсе "Питание и здоровье" 14 апреля. Ребята представят более 30 исследовательских работ.

Фестиваль проходит в номинациях "ПроПитание (ПроздоровоеПитание)" и "ПроДвижение (ПроактивноеДвижение)".

Дети покажут выступления агитбригад, спектакли, занимательные опыты, исследовательские работы, прочтут стихи и т. д., сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Выступления оценит жюри, в состав которого войдут представители региональных департаментов образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса, Тюменского областного государственного института развития регионального образования, профсоюза работников народного образования, управления Роспотребнадзора по Тюменской области, компании "Гран-Мед". Эксперты оценят содержание и логику проектов, перспективу их применения, творчество и артистизм. Победителей ждут дипломы и подарки.

Поддержать выступающих можно 14 апреля в детском саду №183 (ул. Радищева, 27, к. 2а) и школе №89 (ул. Малыгина, 8, к. 1). Начало в 11 часов.

Соб. инф.