Детский dress-crossing организуют в Тюмени

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Детский dress-crossing пройдет на базе семейного центра "Мы вместе" Тюмени 29 апреля с 10 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

На мероприятие приглашаются мамы с детьми от 0 до 4 лет.

Детский dress-crossing - прекрасная возможность обменяться игрушками, детскими вещами и одеждой, сэкономить семейный бюджет, найти то, что давно искал и сделать это совершенно бесплатно.

Кроме того, в программе мероприятия мастер-классы по слингоношению, увлекательное творческое занятие по мыловарению, в котором смогут принять участие как мамы, так и дети постарше, занятия с малышами в детской комнате от семейного центра "Мы вместе", а также фотосессия с настоящими индейскими вигвамами.

Напоминаем, что каждый участник может принести на мероприятие не более 15 вещей в хорошем состоянии.

Все вещи и игрушки, которые не найдут новых хозяев во время мероприятия, будут переданы в "Лавку добра" центра помощи семье и детям "Семья".

Мероприятие пройдет по адресу ул. Газовиков, 25/2.

Вход свободный, обязательна предварительная запись по телефону 8(3452) 61-33-59 либо в группе в социальной сети.