Викуловских призывников проводят на службу песнями и добрыми наставлениями

mil.ru

30 викуловчан отправятся служить весной 2017 года.

Об этом сообщил начальник военного комиссариата по Викуловскому и Сорокинскому районам Михаил Пудов. Всего, по его словам, из обоих районов в войска отправятся 42 призывника.

В основном они будут нести службу в Центральном военном округе. Один призывник отправится в Президентские войска. Как подчеркнул военком, традиционно сюда попадают подготовленные ребята с высшей категорией годности к военной службе.

28 апреля на площади районного Дома культуры состоится День призывника. По традиции новобранцев напутствуют ветераны боевых действий, представители районной администрации, настоятель Свято-Троицкого храма. Музыкальный подарок для призывников подготовят творческие коллективы района.

Напомним, всего в весенний призыв из Тюменской области отправятся служить 1 тыс. 800 ребят.

Евгения Шевцова