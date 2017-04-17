Около девятисот звонков приняли диспетчеры телефона доверия в тюменской полиции

Фото ГИБДД Тюменской области

889 звонков поступило на телефон доверия УМВД России по Тюмени с начала 2017 года. Номер: 799-855.

Основную массу составляют сообщения о нарушениях общественного порядка. Иногда поступает информация, которая не входит в компетенцию органов внутренних дел, но она незамедлительно передается в соответствующую инстанцию.

Часто граждане сообщают важную информацию, которая впоследствии направляется в оперативную разработку: о подозрительных людях в подъезде или на улице, лицах, не имеющих гражданства; подозрительных предметах; лицах, распространяющих наркотики или занимающихся мошенническими действиями.

Часто тюменцы просят сообщить им рабочие телефоны сотрудников, адреса участковых пунктов полиции по месту жительства, эвакуации личного транспорта, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

Телефон доверия гарантирует неразглашение, проверку полученной информации и немедленное реагирование со стороны правоохранительных органов в случае ее подтверждения.

Соб. инф.