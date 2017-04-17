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"Рубин" достойно завершил сезон, считает Владимир Якушев

13:00 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюменская команда мастеров "Рубин", дойдя до полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги, прыгнула выше головы, потому что к такому итогу не готовилась, отметил глава региона Владимир Якушев, комментируя итоги сезона.

"Во время чемпионата в клубе произошла смена руководства и тренерского штаба. Стали больше доверять молодым хоккеистам, игра "Рубина" фактически перестраивалась на ходу. У ребят появилась мотивация. В команде должно быть, как можно больше воспитанников нашей школы. Очень порадовало, что заполнялись трибуны Дворца спорта. Поэтому я вполне доволен результатами "Рубина", - сообщил губернатор.

Напомним, что сам Владимир Якушев – человек спортивный. Он уверенно чувствует себя и на лыжне, и с баскетбольным мячом в руках, и на футбольном поле и, разумеется, на ледовой площадке. В составе команды "Прогресс" глава региона участвует в традиционном турнире по хоккею, посвященном Дню Победы. В рамках полуфинального этапа соревнований прогрессовцы одержали три победы, и вышли в финал, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

"В области действует мощное ветеранское движение, проводится много различных турниров среди любительских команд, - подчеркнул Владимир Якушев. - Соревнования, посвященные святому для нашей страны празднику, являются традиционными. Мы играем по ветеранским правилам, поэтому силовой борьбы практически нет, как и "щелчков", разрешено использовать только кистевые броски".

 

Теги: хоккей , ХК Рубин , ВХЛ , Владимир Якушев

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