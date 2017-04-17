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Депутат Владимир Сысоев зарабатывает в восемь раз больше президента

13:54 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
ldpr89.ru

76 млн 801 тыс. 37 рублей – годовой доход депутата Государственной думы Владимира Сысоева. Декларации народных избранников размещены на официальном сайте парламента.

Что касается недвижимости, то Сысоеву принадлежит земельный участок под ИЖС общей площадью 1 тыс. 623 кв. м, квартира 122, 3 кв. м, значится в декларации и незавершенное строительство: жилой дом с гаражом 1 тыс. 71кв. м. Супруга Владимира Сысоева доходов не имеет, но в ее собственности две квартиры 75, 8 кв. м. и 124,4 кв. м и гараж 33, 5 кв. м, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200. У самого депутата в автопарке Лексус GS350, снегоход Bearcat WT, прицеп ТС 829450.

Проживают супруги вместе с двумя детьми в квартире, предоставленной в безвозмездное пользование на срок полномочий депутата Госдумы 151 кв. м.

Владимир Сысоев депутат Государственной думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Либерально - демократическая партия России". К работе приступил 18 сентября 2016 года. 

Напомним, ранее президент Владимир Путин обнародовал свою декларацию на сайте Кремля. Его доход в 2016 году составил 8 млн 858 тыс. 432 рубля.

Теги: Владимир Сысоев , Госдума , декларация

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