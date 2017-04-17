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В Свердловской области стартуют Дельфийские игры

16:49 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
fadn.gov.ru

Культурный проект "Дельфийские игры-2017" состоится в Свердловской области с 18 по 23 апреля. В его рамках пройдут XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ и Молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль.

Участие в проекте примут более 2,5 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех федеральных округов Российской Федерации, а также зарубежных стран. В составы жюри войдут около 100 видных деятелей искусств России и СНГ.

В 2017 году участники "Дельфийских игры" будут соревноваться в 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств. 

Впервые в программу Игр включили "Открытую номинацию", предполагающую широкое представительство танцевальных и театральных коллективов, хоров, обучающихся вузов, училищ, образовательных организаций сферы культуры, сольных исполнителей, выступления и работы которых соответствуют программным требованиям Игр.

После успешной апробации номинации "Электронный клавишный инструмент" на XV молодежных Дельфийских играх этот вид состязаний будет включен в программу Игр 2017 года. 

Участников и зрителей ждут театрализованные церемонии открытия и закрытия, гала-концерт  лауреатов, международная конференция, культурно-просветительские мероприятия.

Одним из центральных событий культурного проекта "Дельфийские игры-2017" станет международная конференция с участием экспертов сферы образования, культуры и молодежной политики, которые обсудят развитие межкультурного диалога на пространстве Евразии, дополнительное образование.

Участники Игр поборются за места в индивидуальном и командном первенстве. 

Теги: Свердловская область , Дельфийский игры

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