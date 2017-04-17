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ФЦН Тюмени и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписали соглашение о сотрудничестве

18:47 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской и главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов.

Учреждения планируют реализовывать совместные проекты в области высокотехнологичной медицины.

"Подписав соглашение, мы сможем совместно работать в области аддитивных технологий и создания элементов, которые могли бы заменить безнадежно больные элементы человека. Наши физики, химики, металлурги и материаловеды могут работать не только для развития тяжелой промышленности, но и ради человека. Не буду скрывать, я восхищен Федеральным центром нейрохирургии. Мне удалось увидеть операционные, палаты, лабораторию. Это современнейшая клиника и возглавляет ее профессионал высочайшего класса. Как результат - провинция доказывает, как надо жить, трудиться, любить свою профессию. Прошло всего несколько месяцев, а мы уже можем продемонстрировать первые результаты совместной работы", - прокомментировал Андрей Рудской.

Напомним, что начало сотрудничеству ФЦН и СПбПУ Петра Великого было положено осенью 2016 года, когда профессор Альберт Суфианов принимал участие в работе Международного форума "Политехническая неделя в Санкт-Петербурге", проходившего на базе вуза. 

"Побывав в этом университете, я понял, что он является одним из флагманов мировой цивилизации. Сотрудники университета много вкладывают в направление live science - наука о жизни, я думаю, что это самое перспективное направление для человечества. Создан первый продукт – прототип тончайших сосудопережимающих клипс для головного мозга, которые раньше приобретались за 200-300 евро. Это сложное устройство, обладающее высочайшей точностью. Буквально на днях мы получили первые образцы, впереди их апробация, доработка и запуск в серийное производство. Наше сотрудничество с Санкт-Петербургским университетом направлено на благо пациентов", - сказал главврач ФЦН в Тюмени Альберт Суфианов.

Он добавил, что политехнический университет, обладая огромным научным потенциалом, большим опытом исследовательской работы, может открыть для медицины новые горизонты. В числе перспективных направлений сотрудничества Альберт Суфианов назвал создание роботизированных систем управления и инструментов, визуализацию и мониторинг в нейрохирургии и нейрофизиологии, разработку и применение современных материалов для имплантации – титана, керамики, биополимеров.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого планирует реализовывать с Тюменской областью проекты не только в сфере медицины. 14 апреля состоялось также подписание соглашения о сотрудничестве вуза с правительством региона. Подписи под документом поставили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и ректор СПбПУ Андрей Рудской.

"Эта совместная работа федерального центра нейрохирургии и СПбПУ дает реальные результаты. Мы продолжим идти вперед, поскольку стараемся держать репутацию инновационного, высокотехнологичного и двигающего вперед субъекта Федерации. Мы ценим сложившиеся взаимовыгодные отношения и заинтересованы в их дальнейшем развитии. Подписанное соглашение позволит объединить наши усилия для подготовки специалистов по приоритетным направлениям экономики Тюменской области, совместной реализации инновационных проектов в научно-технической и образовательных сферах. Уверен, что оно принесет несомненную пользу региону и университету", - сказал губернатор Тюменской области.

По мнению Андрея Рудского, Тюменская область отличается природными богатствами и развитостью инфраструктуры производства. Предприятиям нужны высококвалифицированные специалисты, в первую очередь инженеры, и университет готов обеспечить регион качественными кадрами. 

"Мы готовим инженерный спецназ – это специалисты будущего, инженеры, которые будут способны творить историю нашего государства и делать Россию всемогущей. Красной нитью будет вписано в историю нашего университета все то, что мы создадим с Тюменским краем", - подчеркнул он.

Во время визита в регион Андрей Рудской посетил Тобольский кремль, встретился с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием, побывал в доме-музее Григория Распутина в с. Покровское.

Теги: подготовка кадров , образование , Альберт Суфианов , здравоохранение , наука , Санкт-Петербург , Владимир Якушев

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