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Промышленные предприятия Тобольска работают стабильно

12:03 23 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

На 8% увеличился объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Тобольске в 2016 году. Об этом сообщил глава города Владимир Мазур.

"В условиях финансово-экономического спада большинство крупных и средних предприятий сферы промышленного производства работали и работают стабильно. В большей степени кризисная ситуация отразилась на предприятиях малого бизнеса, работающих в производственной отрасли," - отметил Владимир Мазур.

В Тобольске в сфере  промышленного производства работают 74 предприятия, из них 31 производят продукты питания, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия, 34 предприятия выпускают продукцию производственно-технического назначения, девять предприятий – товары народного потребления.

Мощности "СИБУР Тобольска" по переработке широкой фракции легких углеводородов расширены до 8 млн тонн в год. В сентябре 2016 года "Тобольск-Полимер" выпустил первую миллионную тонну полипропилена. За 2016 год произведено более 450 тыс. тонн полипропилена - это треть от общероссийского объема.

Полным ходом идет строительство комплекса по производству полимеров "ЗапСибНефтехим". Он станет самым мощным в стране и одним из крупнейших в мире. Общий объем инвестиций составит почти полтриллиона рублей.

"От развития мегапроекта СИБУРа мы рассчитываем также на мультипликативный эффект – это создание производств, работающих в его экономическом ареале" - выразил уверенность глава города. 

В течение 2016 года стабильно работали предприятия, осуществляющие производство продуктов питания. Во многих из них открыты новые цеха, увеличены объемы выпускаемой продукции.

В стройиндустрии также большинство предприятий работали стабильно. Предприятие ЗЖБИ-4 произвело на 17% больше продукции, "Мостоотряд – 87" увеличил объемы производства бетона в два раза, объемы производства металлоконструкций - в 1,5 раза. Предприятие "ТВЭЛ-Тобольск" в пять раз больше, чем в прошлом году произвело труб для газо- и нефтепроводов.  "Татлесстрой" на 43 % увеличили производство деревянных поддонов для "Тобольск-Полимера".

Администрация города проводит работу по развитию малого и среднего предпринимательства. В течение прошлого года микрозаймы получил 21 субъект малого бизнеса на общую сумму 25 млн 800 тыс. рублей.

Евгений Новоселов

Теги: промышленность , Тобольск , Владимир Мазур

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