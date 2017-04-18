Внимательному отношению к стопам научат тюменцев с сахарным диабетом

Фото областной больницы №3 Тобольска

Школа "Сахарный диабет и ноги" откроется в Тюмени в консультативно-диагностическом центре "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, конференц-зал) 22 апреля в 12 часов.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, эндокринолог Елена Хоботова расскажет о профилактике развития поражения сосудов нижних конечностей. По словам специалиста, 80% успеха в лечении сахарного диабета и предупреждения осложнений заболевания зависит от пациента. В частности, это достижение и поддержание целевых показателей углеводного обмена, артериального давления, отказ от курения, снижение массы тела, регулярная ходьба (не менее 150 минут в неделю). Очень важный аспект – обучение пациентов и их родственников правилам ухода за стопами. Ведь в большинстве случаев сахарный диабет и его осложнения в начальных стадиях протекают бессимптомно.

"Чувствительность стоп пациента с сахарным диабетом иная, чем у здорового человека. Поэтому очень важен регулярный самоосмотр стоп, ранее обращение. Даже незначительное повреждение на стопах нужно показать врачу", - подчеркнула Елена Хоботова.

При условии раннего обращения современные методы лечения приводят к заживлению трофических язв без ампутации у 70-90% больных.

"Синдром диабетической стопы требует не только междисциплинарного врачебного взаимодействия, но и ответственного отношения пациентов к своему здоровью. В рамках новой школы терапевтического обучения пациентов с сахарным диабетом мы предлагаем взглянуть на стопу человека, ее роль в организме с особым вниманием и заботой. Школу будут посещать пациенты с их лечащими врачами, что будет способствовать более эффективной стратегии лечения и профилактики осложнений, формированию новой культуры взаимоотношений в паре пациент - доктор", - отметила главный эндокринолог Тюмени профессор Алсу Нелаева.