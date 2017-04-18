up

18.04.2017 вторник

EUR 59.8393

USD 56.2505

В Тюмени 9..11 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Внимательному отношению к стопам научат тюменцев с сахарным диабетом

13:43 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото областной больницы №3 Тобольска

Школа "Сахарный диабет и ноги" откроется в Тюмени в консультативно-диагностическом центре "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, конференц-зал) 22 апреля в 12 часов.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, эндокринолог Елена Хоботова расскажет о профилактике развития поражения сосудов нижних конечностей. По словам специалиста, 80% успеха в лечении сахарного диабета и предупреждения осложнений заболевания зависит от пациента. В частности, это достижение и поддержание целевых показателей углеводного обмена, артериального давления, отказ от курения, снижение массы тела, регулярная ходьба (не менее 150 минут в неделю). Очень важный аспект – обучение пациентов и их родственников правилам ухода за стопами. Ведь в большинстве случаев сахарный диабет и его осложнения в начальных стадиях протекают бессимптомно.

"Чувствительность стоп пациента с сахарным диабетом иная, чем у здорового человека. Поэтому очень важен регулярный самоосмотр стоп, ранее обращение. Даже незначительное повреждение на стопах нужно показать врачу", - подчеркнула Елена Хоботова.

При условии раннего обращения современные методы лечения приводят к заживлению трофических язв без ампутации у 70-90% больных.

"Синдром диабетической стопы требует не только междисциплинарного врачебного взаимодействия, но и ответственного отношения пациентов к своему здоровью. В рамках новой школы терапевтического обучения пациентов с сахарным диабетом мы предлагаем взглянуть на стопу человека, ее роль в организме с особым вниманием и заботой. Школу будут посещать пациенты с их лечащими врачами, что будет способствовать более эффективной стратегии лечения и профилактики осложнений, формированию новой культуры взаимоотношений в паре пациент - доктор", - отметила главный эндокринолог Тюмени профессор Алсу Нелаева.

Теги: здравоохранение , эндокринология , сахарный диабет

Последние новости

16:16 Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца Фото
16:05 В Ханты-Мансийске пройдет парад судов
15:54 В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару
15:43 Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО
15:32 Школьницы из Ханты-Мансийска вышли в финал фестиваля "Леонардо"
15:21 Областная физико-математическая школа набирает учеников
15:10 В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей
15:00 Тюмень - город-флагман "Студенческой весны" Фото
14:49 В Тобольске растет туристический поток
14:38 Ишимские школьники смогут отдохнуть и заработать на летних каникулах
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал успехов и новых открытий участникам конкурса "Педагог года"

Губернатор: проектная документация для строительства школы и поликлиники в Тобольске нуждается в проработке

Посевные площади в Тюменской области увеличатся

Политика

Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

Степан Киричук провел в Тюмени прием по личным вопросам

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Экономика

В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей

ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

На Протозановском месторождении добыт первый миллион тонн нефти

Общество

Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца

В Ханты-Мансийске пройдет парад судов

В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару

Спорт

В Тюмени отберут спортсменов в сборную по прыжкам на батуте

Сибирские футболисты пропустили "Мотор"

Возле тюменской школы счет шел на секунды

Происшествия

Тюменец без разрешения спилил тринадцать сосен

На дороге под Тюменью водитель не заметил женщину в темноте

Три года проведет в колонии-поселении виновник смертельной аварии
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+