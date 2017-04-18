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Областная физико-математическая школа набирает учеников

15:21 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru/

Областная физико-математическая школа набирает учеников в 5, 6, 7, 8 и 10 классы. Заявления можно подать до 6 мая.

Как напоминает областной департамент образования и науки, учиться в физико-математической школе бесплатно могут не только тюменцы, но и ребята из других районов области. Для этого созданы комфортные условия полного дня: уютные комнаты, современная столовая, спортзал.

Ученики могут изучать спецкурсы по математике, физике, информатике, химии, биологии, выбирать дополнительные и предметы производственно-технического профиля. Например, робототехнику, астрономию, геофизику, инженерную графику и другие.

Для углубленного изучения физико-математических наук школа привлекает лучших педагогов области, ведущих преподавателей вузов региона и России.

Особое внимание уделяют лингвистической подготовке. Школьники изучают несколько иностранных языков, посещают дополнительные занятия по математике на английском. Преподавателями работают носители языка.

ФМШ ведет совместные проекты с Радиологическим центром Тюменской области по химии и физике, развивает направление нейропилотирования и нейроинженерии.

Поступающие в 7,8,10 классы могут выбрать физико-математическое направление или биолого-химическое.

Документы можно  подать как очно, так и заочно на почту fmschool72@mail.ru  с пометкой "на конкурс" по 6 мая. 

При подаче документов необходимо иметь паспорт одного из родителей (законного представителя) и копию свидетельства о рождении ребенка. Заявление и согласие на обработку персональных данных можно заполнить здесь

Будущим ученикам рекомендуют заглянуть в раздел "Решаем вместе" на сайте и посмотреть на примерные задания вступительных экзаменов. Подробности о приеме можно узнать по телефону +7 (3452) 33-91-72.

Теги: физико-математическая школа

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