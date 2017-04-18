Тюмень - город-флагман "Студенческой весны"

Фото ИА "Тюменская линия"

Региональный этап "Студенческой весны" по масштабу и количеству участников такой же, как и всероссийский, считает руководитель XXII областного фестиваля "Студенческая весна" Павел Шафорост.

Он рассказал, что в 2017 году всероссийской программе исполняется 25 лет. Юбилейный год стал особенно важным для отбора делегации из участников Тюменской области. Напомним, Всероссийский фестиваль "Студенческая весна-2017" пройдет с 15 по 20 мая в Туле.

"Студенческая весна" - это главное событие творческой студенческой молодежи в России. Мы отбираем делегацию на Россию с прицелом на то, чтобы достойно представить Тюмень. Тюмень - флагман "Студенческой весны", лидер во многих направлениях и номинациях уже на протяжении долгих лет", - пояснил Павел Шафорост.

Тюменскую делегацию сформируют из 25 лучших номеров. В 2017 году "Студвесна" региона собрала более 1 тыс. 500 участников. При этом ребята выступают не в одном жанре: многие проявляют таланты в хореографии, музыке, театре, концертных программах.

По словам Павла Шафороста, практически половина конкурсантов выступят в направлении "Хореография" - больше 50 коллективов.

"Это один из самых трендовых жанров. В каждом институте, в каждом подразделении есть один-два, а то и три-четыре коллектива, исполняющие и народные, и современные танцы", - сказал руководитель региональной "Студвесны-2017".

Самым массовым и мощным направлением для Тюмени остаются концертные программы. На всероссийском этапе их называются региональными. Это сорокаминутный концерт, в котором номера связаны в единую линию. Только за последние пять лет тюменские студенты завоевывали Гран-при четыре раза. По словам Павла Шафороста, очень хорошо развиваются такие жанры, как "Театр" и "Хореография".

В программе регионального этапа пять основных номинаций: "Мода", "Оригинальный жанр", "Концертная программа", "Музыка", "Хореография" и "Театр". Конкурсанты жанра "Мода" выступят 18 и 19 апреля в Тюменском драматическом театре. Воздушные акробаты представят программы 20 апреля в ДК "Нефтяник".

Концертные программы студентов жюри посмотрят за три дня: с 19 по 20 апреля в большом зале ДК "Нефтяник", а в его малом зале 18 и 19 апреля пройдут программы жанра "Музыка". Ребята, выступающие в направлениях "Академический вокал" и "ВИА", выступят в ДТиС "Пионер" 20 апреля. Хореографию будут оценивать 18 и 19 апреля в "Пионере". Конкурс среди театралов пройдет в Тюменском драматическом театре с 18 по 20 апреля.

Гала-концерт областного фестиваля состоится в ДК "Нефтяник" 22 апреля, начало в 18 часов.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина