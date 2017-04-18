Школьницы из Ханты-Мансийска вышли в финал фестиваля "Леонардо"

Фото Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" (на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк") оказал поддержку в организации поездки старшеклассниц Валентины Дубив и Екатерины Смолиной из п. Горноправдинск (ХМАО-Югра) в Москву на финал фестиваля творческих открытий и инициатив "Леонардо".

Валентина представила работу "Оценка эффективности удаления нефти с водной поверхности с использованием в качестве адсорбента порошка активированного угля", а Екатерина выступала с докладом на тему "Гаджет-аддикция и оценка ее влияния на здоровье школьников". Работы югорских школьниц отмечены дипломами финалистов престижного конкурса и памятными медалями. Научным руководителям вручены грамоты за организацию проектно-исследовательских работ с одаренными детьми.

Фестиваль творческих открытий и инициатив "Леонардо" рассматривает роль человека в его взаимоотношениях с окружающим миром. Именно поэтому символом фестиваля стала фигура Леонардо да Винчи – универсального человека, яркой творческой личности, творившей на благо всего человечества.

Всего на конкурс было представлено 300 научно-исследовательских работ в десяти номинациях. География участников – от Калининграда до Владивостока. В состав жюри входили ученые из МГУ, РХТУ, заслуженные учителя России, которым, по их комментариям, было очень сложно выделить победителей, так как уровень подготовки участников с каждым годом становится выше, сообщает Западно-Сибирский филиал банка "Открытие".

Соб. инф.