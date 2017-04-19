Тюменские и курганские лесники провели тактические учения

Фото ИА "Тюменская линия"

Готовность сил и средств лесопожарных формирований к любой внештатной ситуации показали тактические учения по отработке действий лесопожарных формирований в Упоровском районе.

По замыслу учений, на землях сельхозназначения возник природный пожар. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась, огонь перешел в лесной фонд, появилась угроза его распространения на населенный пункт.

Обнаружила и первой приступила к тушению условного пожара патрульная группа Упоровского участкового лесничества. Одновременно специалисты провели разведку пожара, оценку достаточности сил и средств.

По мере ухудшения обстановки, на помощь прибыли дополнительные силы и средства из Упоровского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" и других лесопожарных формирований района согласно районному плану тушения. Участвовали в учениях и представители лесного хозяйства Курганской области, чья территория тоже находилась под условной угрозой.

Совместными усилиями условная чрезвычайная ситуация была ликвидирована. Учения показали, что система взаимодействия между всеми звеньями надёжно отлажена, а скорость реагирования позволит быстро справиться с любым происшествием.

В 2016 году оперативность ликвидации пожаров в течение первых суток с момента начала тушения составила 90%. В течение двух суток было ликвидировано 100% пожаров. В результате было зафиксировано существенное уменьшение поврежденной огнем площади лесов, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.