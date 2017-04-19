Названы самые фотогеничные дороги России

russiantourism.ru

Рейтинг "10 самых красивых дорог России" составил портал "Российский туризм". Основной критерий – красота пейзажа вдоль трассы. Судя по фотографиям, автопутешествие портал совершал в теплое время года.

Лучшей по красоте признана трасса М-18 "Кола", которая начинается в Санкт-Петербурге и бежит до поселка Борисоглебский на границе с Норвегией. Здесь тайга постепенно сменяется лесотундрой, встречается множество серпантинов, перевалов и озёр ледникового происхождения.

На втором месте - дорога А-135. Она берет начало в городе Кемь, расположенном на реке Кеми, около места её впадения в Белое море, и заканчивается на КПП российско-финской границы. Некоторые участки сложны и опасны из-за слепых поворотов, неожиданных горок, за которыми практически не виден встречный транспорт, но дорога покоряет чудесными видами лесов и озер.

Третье место досталось дороге от Волгограда через Элисту на Ставрополь. По словам очевидцев, состояние дороги на некоторых участках ужасно. Автопутешествие стоит совершить в апреле-мае только для того, чтобы стать свидетелем преобразования степи. Весной выгоревшая степь, кажущаяся безжизненной, преображается и поражает ярким разноцветьем. Особенно хороши поля с цветущими тюльпанами.

Федеральная трасса М-27 Джубга – Адлер считается одной из самых красивых дорог в стране. Повороты с видом на море и горы сменяются полевыми ландшафтами. Но горный серпантин может преподнести неожиданности – надо быть внимательным к погодным условиям: туманам, внезапным ливням, усилению ветра… О зимнем периоде – речь особая.

Военно-Грузинская дорога А-161 (5 место) пролегает через Главный Кавказский хребет и соединяет Владикавказ с Тбилиси. Дорога проходит через многочисленные перевалы, а потом резко спускается в ущелье реки Арагви. На всей протяженности есть чем любоваться – бесподобно красивые горы, соборы, крепости, сторожевые башни... В холодный период года из-за непогоды её часто закрывают.

Дорога А-158 "Баксан – Эльбрус" (6 место), продемонстрировав живописную Кабардинскую долину и ущелье, выведет автопутешественников почти к подножию Эльбруса. Чтоб увидеть и восхититься Северным Уралом можно проехать по Серовскому тракту (7 место).

Немного странно, почему Чуйский тракт – главная трасса Алтая – не вошел в тройку лидеров. Альпийские луга, великолепие заснеженных вершин, безграничные степи – от этих панорам просто захватывает дух.

Усинский тракт (9 место) начинается от Абакана и бежит до границы с Монголией. Тракт проходит через первозданно дикие, практически не тронутые человеком Саянские горы, местами спускаясь в степь.

Замыкает рейтинг дорога Петропавловск-Камчатский-Усть-Камчатск. Главная красивейшая трасса полуострова проходит рядом с Ключевской сопкой – самым высоким вулканом Евразии.