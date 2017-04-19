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Концерт симфонического оркестра Мариинского театра посетит больше тысячи тюменцев

18:16 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ТКТО

Более 1 тыс. тюменцев приобрели билеты на концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева, который состоится в филармонии рамках XVI Московского Пасхального фестиваля 23 апреля.

XVI Московский Пасхальный фестиваль стартовал 16 апреля в Большом зале Московской консерватории. Сразу после шестичасового музыкального марафона в Москве оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев отправились в Казань, а 23 апреля музыканты приедут в Тюмень. В кассе Тюменской филармонии осталось всего около 50 билетов на это событие.

Оркестр Мариинского театра - один из лучших симфонических коллективов современности, а имя Валерия Гергиева принадлежит к мировой музыкальной элите.

С ним сотрудничают лучшие оркестры и оперные коллективы. Художественные достижения маэстро Гергиева принесли ему многочисленные звания и награды. Дважды лауреат Государственной премии России, Валерий Гергиев шесть раз удостоен Национальной театральной премии России "Золотая маска" в номинации "Лучший дирижер".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: музыка , концерты , Тюменская филармония , культура , Валерий Гергиев

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