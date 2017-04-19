Владимир Якушев провел заседание общественного совета федерального партийного проекта "Достойный труд"

admtyumen.ru

План реализации федерального партийного проекта "Достойный труд" на первое полугодие 2017 года утвердили на первом заседании Общественного совета проекта под председательством губернатора Тюменской области Владимира Якушева, которое прошло 18 апреля в режиме ВКС. Особое внимание участники уделили повышению размера минимальной оплаты труда и трудоустройству инвалидов.

Открывая совещание, Владимир Якушев отметил, что совет создан для координации партийного проекта и улучшения проектной деятельности. "Цель нашей работы - создание здоровых и безопасных условий труда, обеспечение достойной заработной платы, соблюдение трудовых прав всех граждан, вовлеченных в процесс развития экономики России. Определённые шаги по этим направлениям уже сделаны в предыдущие годы. Достигнуты положительные результаты в законотворческой деятельности", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Наиболее значимыми из них глава региона назвал принятие законов "О запрете заемного труда", "О специальной оценке условий труда". Внесены изменения и дополнения в Трудовой кодекс в части внедрения профессиональных стандартов.

Владимир Якушев считает, что важными задачами остаются вопросы обеспечения прав граждан на достойную оплату труда, увеличения ее минимального размера. Он сообщил, что для их решения создана межфракционная рабочая группа по подготовке предложений о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 2015 года ведется планомерная работа по снижению неформальной занятости. В результате в стране легализовано около четырех с половиной миллионов работников. Легализация теневого рынка труда позволила собрать за два года более 27 млрд рублей страховых взносов.

Председатель совета указал, что действовать нужно предельно аккуратно, взвешивая каждое принятое решение. "С показателем МРОТ увязана величина многих пособий, субсидий и т.д. При его повышении нужно учитывать возможности региональных бюджетов, источники дополнительных средств", - уточнил он. Говоря о трудоустройстве инвалидов, Владимир Якушев обратил внимание на важность этой программы. По его мнению, ее реализация должна быть привязана к возможностям экономики, учитывать мнение работодателей и пожелания инвалидов. Только в этом случае она принесет результаты.

"Объединив усилия законодательной и исполнительной власти, а также представителей науки, работников и работодателей мы будем двигаться к цели проекта "Достойный труд". А это, в первую очередь, продолжение совершенствования законодательства в сфере трудовых отношений. Оно должно быть направлено на обеспечение роста и легализацию заработной платы, улучшение условий труда, повышение уровня жизни и совершенствование подготовки рабочих кадров", - резюмировал губернатор.

В состав совета вошли: член генерального совета партии, координатор федерального партийного проекта "Достойный труд", первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко; заместитель министра труда и социального развития Российской Федерации Любовь Ельцова; заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина; управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Марина Москвина; директор института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг; секретарь федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Олег Соколов; депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина; руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. Председатель совета — губернатор Тюменской области Владимир Якушев.