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Ледоход в Тобольске ожидают в ближайшие дни

14:49 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

199 сантиметров составил уровень воды в Иртыше возле Тобольска на 19 апреля.

Об этом агентству "Тюменская линия" рассказал старший государственный инспектор тобольского отделения ГИМС Денис Малыхин. По его словам, за сутки вода прибыла на 24 см.

"Если вода будет прибывать по 20-30 сантиметров в день, то ледоход на Иртыше начнется до конца текущей недели. При сильных порывах ветра и дожде лед пойдет в ближайшие два дня. Сейчас лед очень рыхлый, местами он проваливается даже, когда проезжаешь на судне на воздушной подушке", - отметил Денис Малыхин.

На период ледохода в Тобольске дежурит судно на воздушной подушке, предназначенное для экстренных ситуаций. До момента запуска парома горожане будут добираться до Левобережья через железнодорожный мост. Специалисты ГИМС просят жителей Левобережья на время ледохода по возможности взять на работе краткосрочный отпуск или отгулы.

Денис Малыхин добавил, что к паводку готовы все средства тобольского отделения ГИМС. В распоряжении отделения имеется катер Корвет и две моторные лодки. Также плавсредства имеются в распоряжении восьмого отряда ФПР по Тюменской области и тобольского отделения ТОСЭР.

Евгений Новоселов

Теги: Тобольск , ГИМС , ледоход , Иртыш

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