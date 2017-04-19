up

19.04.2017 среда

EUR 59.6124

USD 55.9793

В Тюмени 2..4 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюменской области действует нерестовый запрет на рыбную ловлю

14:38 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
ruboman.ru

Запрет на вылов рыбы в реках и их пойменных системах (ручьях, притоках, озёрах, старицах, сорах) введен в Тюменской области до 20 мая в связи с наступлением весенне-нерестового периода. Об этом сообщает отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области.

С 15 мая по 15 июня вводится запрет на вылов водных биоресурсов в озерах Тюменской области, изолированных от речной системы.

В эти периоды, отмечено в сообщении, рыбакам-любителям и спортсменам разрешается добыча рыбы, но только с берега (без использования плавательных средств) и разрешёнными орудиями лова:удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки. Использование любых других орудий лова, необозначенных в вышеуказанном списке (сети, фитили, сачки, пауки-подъемники и др.), расценивается как нарушение правил рыболовства. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей, с конфискацией орудий лова и транспортного средства.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области также напоминает, что к вылову повсеместно, в течение года, запрещены сибирский осётр, стерлядь, нельма и муксун.

За вылов сибирского осётра и стерляди, а также их приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу граждане могут быть привлечены и к уголовной ответственности.

Также, приказом Минсельхоза России от 18 февраля 2016 №62 правила рыболовства дополнены нормой, запрещающей гражданам добычу объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных участков.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям можно обращаться в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области по тел. 8-3452-33-58-80.

Теги: рыба , нерест , рыбалка

Последние новости

17:00 В Казанском районе осужденная фиктивно выполнила обязательные работы
16:49 Депутаты напомнили о необходимости открытия поликлиники в Казарово
16:47 В администрации Нижневартовска горел подвал
16:38 Интернет-конференция начальника управления прокуратуры Тюменской области Альберта Новопашина
16:27 На Урале депутат обокрал вдову ветерана Великой Отечественной
16:16 В Тюмени задержали автомобильного барсеточника
16:05 Студентов и преподавателей Тюмени наградили за развитие движения ЮНЕСКО
15:54 Юбилейная научно-техническая конференция проходит в Тюмени
15:43 Викуловские лесники готовятся к противопожарному сезону
15:32 Владимир Якушев: нужно соблюсти баланс по открытию новых производств и расширению существующих Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: нужно соблюсти баланс по открытию новых производств и расширению существующих

Экономика Тюменской области набирает обороты

Владимир Якушев: власть должна помогать только тем, кто в этом по-настоящему нуждается

Политика

Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

Степан Киричук провел в Тюмени прием по личным вопросам

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Экономика

Новые водопроводы планируется построить в Тюмени

В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей

ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

Общество

Депутаты напомнили о необходимости открытия поликлиники в Казарово

Интернет-конференция начальника управления прокуратуры Тюменской области Альберта Новопашина

Студентов и преподавателей Тюмени наградили за развитие движения ЮНЕСКО

Спорт

Тюменские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы в Варшаве

Рекордсмены тюменской молодежки доросли до первой команды

Спортивный департамент Тюмени начнет рабочий день с зарядки 

Происшествия

В Казанском районе осужденная фиктивно выполнила обязательные работы

В администрации Нижневартовска горел подвал

На Урале депутат обокрал вдову ветерана Великой Отечественной
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+