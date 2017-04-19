В Тюменской области действует нерестовый запрет на рыбную ловлю

ruboman.ru

Запрет на вылов рыбы в реках и их пойменных системах (ручьях, притоках, озёрах, старицах, сорах) введен в Тюменской области до 20 мая в связи с наступлением весенне-нерестового периода. Об этом сообщает отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области.

С 15 мая по 15 июня вводится запрет на вылов водных биоресурсов в озерах Тюменской области, изолированных от речной системы.

В эти периоды, отмечено в сообщении, рыбакам-любителям и спортсменам разрешается добыча рыбы, но только с берега (без использования плавательных средств) и разрешёнными орудиями лова:удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки. Использование любых других орудий лова, необозначенных в вышеуказанном списке (сети, фитили, сачки, пауки-подъемники и др.), расценивается как нарушение правил рыболовства. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей, с конфискацией орудий лова и транспортного средства.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области также напоминает, что к вылову повсеместно, в течение года, запрещены сибирский осётр, стерлядь, нельма и муксун.

За вылов сибирского осётра и стерляди, а также их приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу граждане могут быть привлечены и к уголовной ответственности.

Также, приказом Минсельхоза России от 18 февраля 2016 №62 правила рыболовства дополнены нормой, запрещающей гражданам добычу объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных участков.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям можно обращаться в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области по тел. 8-3452-33-58-80.