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Энергетики проведут для тюменских дачников круглый стол

17:32 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Круглый стол по передаче сетей на баланс энергетической компании для садоводов проведут специалисты компании "СУЭНКО" в управе Ленинского округа (ул. Мельникайте, 74, 4-й этаж) 20 апреля, начало в 14 часов.

Энергетики впервые подробно объяснят членам садоводческих товариществ порядок передачи электросетевого хозяйства.

Сотрудники "СУЭНКО" расскажут об этапах и особенностях передачи электрических сетей: необходимых документах, работе, которую должны провести дачники, проконсультируют по вопросу бесхозяйных сетей. Осветят и свою часть работы – обследование сетей на пригодность к дальнейшей эксплуатации, составление акта по завершению обследования, подписание договора купли-продажи, разработанного компанией.

На заседание приглашены члены Тюменского областного Союза садоводов, председатели СНТ и представители СНТ "Незабудка". Сети этого товарищества и СНТ "Текстильщики" будут первыми переданы на баланс ПАО "СУЭНКО".

Контактные телефоны: (3452) 53-60-14, 8-800-700-86-72 (доб. 6).

Теги: СУЭНКО , круглый стол , дачники

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