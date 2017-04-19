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Юбилейная научно-техническая конференция проходит в Тюмени

15:54 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Талантливые молодые специалисты представляют разработки на десятой кустовой научно-технической конференции НК "Роснефть" в Тюмени. В ней принимают участие около 160  сотрудников десяти дочерних обществ компании, в том числе ООО "РН-Уватнефтегаз".

Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Евгений Задорожный отметил, что Тюмень рада принимать гостей, тем более молодых специалистов, поскольку именно они привозят с собой оригинальные идеи, а это дает веру в то, что компания будет развиваться.

"Мы видим ребят, которые из года в год участвуют в конференции, и они выделяются на фоне других. Поэтому желаем вам не останавливаться, повышать профессиональное мастерство и искать новые подходы к решению актуальных для компании задач", - подчеркнул Евгений Задорожный.

На торжественном открытии секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", координатор проекта "Фабрика мысли" Андрей Артюхов отметил, что конференция – важное событие в жизни не только НК "Роснефть", но и всей области.

"Молодого специалиста нужно обучать и после вуза, не потому, что программа в высшем учебном заведении плоха, а потому что на каждом предприятии есть своя специфика. Когда компания ведет эту работу, результат получается отличным: молодой специалист, развиваясь и совершенствуясь, привносит новые свежие идеи и решения. Качество инженерных кадров становится решающим фактором конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой его технологической и экономической независимости", - считает он.

Андрей Артюхов добавил, что очень важно поднимать престиж профессии, теперь карьера инженера становится привлекательной с точки зрения статуса и материального достатка. Тюменской области нужны инженерные кадры – запускаются крупные индустриальные проекты, в рамках которых интересно и престижно работать.

Он как региональный координатор проекта "Единой России" "Фабрика мысли", направленного на поддержку молодых ученых и инноваторов, предложил компании "РН-Уватнефтегаз" делегировать одного из молодых специалистов в общественный совет проекта. Это даст возможность поделиться опытом, высказать свою точку зрения.

Одной из участниц юбилейной конференции стала ведущий специалист интегрированной системы управления (блок "Промышленная безопасность, охрана труда и экология") "РН-Уватнефтегаз" Бажена Калинина. Она выступила с защитой проекта "Анализ безопасного выполнения работ и наряд допусков. Комплексный подход".

"Из имеющихся в нашем распоряжении документов компании мы создали рабочий инструмент, позволяющий мастеру или ответственному перед тем, как приступить к работам повышенной опасности, оценить свое рабочее место", - сообщила Бажена. 

Она отметила, что "РН-Уватнефтегаз" – единственное дочернее общество, которое занялось этим вопросом. Большой плюс в том, что на протяжении всего 2016 года проект уже использовался на практике и получил положительные отзывы сотрудников. Подобное решение можно внедрить во всей компании, считает разработчик.

В 2016 году девушка уже участвовала в конкурсе молодых специалистов, на региональном этапе победила, на кустовой конференции заняла второе место, на межрегиональной взяла номинацию. Бажена отмечает, что в этом году ее проект куда более серьезный, чем в прошлом: "Тогда была проба пера, сейчас тема сложнее".

Проекты-победители кустовой конференции будут направлены на межрегиональный, самый важный этап, который пройдет в Москве и соберет лучших, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: молодежь , Андрей Артюхов , талантливая молодежь , РН-Уватнефтегаз , Единая Россия , наука

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