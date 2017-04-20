Аудиторию имени профессора Владимира Данилова открыли в ТюмГУ

Фото ИА "Тюменская линия"

Новую аудиторию имени доктора исторических наук профессора Владимира Данилова, отвечающую мировым стандартам высшего образования, открыли в Институте истории и политических наук Тюменского государственного университета (ул. Ленина, 23, ауд. №501).

"Мы поставили себе очень нетривиальную цель: стать одним из лучших российских университетов, который будет строить свою работу по лучшим лекалам, мировым стандартам. Регион сегодня динамично развивается, привлекает инвесторов, а мы должны обеспечить область качественными профессиональными кадрами. Региону нужен университет мирового класса", - сказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

На капитальный ремонт аудитории и оснащение техникой последнего класса ушло 18 млн рублей. Половина средств потрачена на мультимедиа, рассказал проректор по развитию имущественного комплекса ТюмГУ Дмитрий Сериков.

Фото ИА "Тюменская линия"

Инвестиции появились благодаря участию Тюменского госуниверситета в президентской программе повышения конкурентоспособности вузов России "5-100" и финансовой поддержке правительства Тюменской области. Проект защищали во Владивостоке 1,5 года назад. Начиная с февраля 2017 года, его реализация принесла первые плоды: новые аудитории ТюмГУ, отвечающие мировым стандартам.

"Здесь решены все вопросы удаленных коммуникаций, можно подключать к занятиям профессоров из любого университета, любой точки мира, чтобы они участвовали в обучении студента", - рассказал Валерий Фальков.

По его словам, университет уделяет большое внимание привлечению студентов из ХМАО-Югры и ЯНАО, Свердловской, Курганской областей, Челябинска и Омска. Глава ТюмГУ считает, что на фоне достаточно хороших университетов этих городов тюменский вуз должен отличаться.

Студенты стали требовательны не только к преподавательскому составу, их интересуют уникальные учебные программы и планы. Современный студент хотел бы получать образование в комфортных условиях и новая аудитория отвечает этим требованиям. Валерий Фальков высказал мнение: занимаясь хоть весь день в аудитории №501, устать не возможно.

"Здесь прекрасный микроклимат. Есть возможность работать командами: слушать обычную поточную лекцию, а за десять минут трансформируя мебель, разделиться на команды. Здесь будет одинаково комфортно как математикам, так и историкам. Аудитория не мрачная, настраивает на креатив, то, что любят современные студенты. Мы надеемся, что это еще один шаг вперед на пути к глобальной конкурентоспособности ТюмГУ", - сказал ректор тюменского госуниверситета.

Аудитории присвоили имя выдающегося историка, заслуженного работника высшей школы, профессора ТюмГУ и основателя университетского исторического образования в Тюмени и регионе Владимира Данилова. Доктор исторических наук более 50 лет жизни посвятил труду на историческом факультете университета.

Фото ИА "Тюменская линия"

На торжественном открытии аудитории имени Владимира Данилова присутствовали выходцы из ТюмГУ, сподвижники и коллеги профессора.

"И студенты, и преподаватели должны понимать, что залогом нашего уверенного и динамичного движения сегодня, и отчасти фундаментом, на котором сделаны определенные достижения в настоящий момент, была очень кропотливая, последовательная, целенаправленная работа многих поколений профессоров, которые в разные годы работали в Тюменском госуниверситете. Владимир Алексеевич – один из тех, кто внес очень серьезный вклад в становление университета", - считает ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Глава ТюмГУ высказал мнение, что благодаря Владимиру Данилову тюменский госуниверситет имеет один из лучших структурных подразделений, а выпускники исторического факультета определяют облик не только ТюмГУ, но и региона.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина