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Тюменцы готовятся открыть велосезон

14:02 22 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru

Фестиваль "Велогон" пройдет в десятый раз в Тюмени 13 мая.

Начало в 9 часов у дома №10 по ул. Александра Протозанова. Участники отправятся по маршруту на поляну проведения фестиваля, которая по традиции держится в секрете. Велогонщикам предстоит преодолеть не более 25 км пути, такой маршрут по силам даже 10-летнему гонщику.

"Велогон" проводится с 2007 года, когда впервые на базе отдыха "Рубин" собрались 150 любителей велосипедных прогулок. Они поучаствовали в конкурсах, съели туристский завтрак, отдохнули и, главное, сдружились, а потом и уже, вместе вернулись в город. С каждым годом количество велосипедистов увеличивается. В 2016 году в фестивале приняли участие 600 человек. Ежегодно весной и осенью из окрестных поселков и близлежащих к Тюмени городов – Ялуторовска и Тобольска на велофестиваль приезжают семьями, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Как рассказал один из организаторов фестиваля "Велогон" Андрей Васильев, в этом году к мероприятию присоединятся студенты тюменских вузов. По сложившейся традиции любители велосипедных поездок сначала перезнакомятся, потом разделятся на команды и выдвинутся по маршруту. Прибыв на место, участники расположатся на пикник, а затем организаторы фестиваля пригласят их на "Веселые старты" и велосипедные мастер-классы по прыжкам. Например, в прошлом году велогонщики участвовали в "рыцарском турнире". Закончится велофестиваль награждением победителей.

"Каждый год организаторы выбирают разные маршруты и уже познакомили участников со многими тюменскими окрестностями. Мы всегда рады новым участникам. "Велогон" – бесплатный фестиваль, который объединяет позитивных людей, искренне увлеченных активным отдыхом на природе. Побывав на фестивале, велосипедисты находят своих единомышленников и продолжают кататься дружной командой, собираться в парках, выезжать на природу и дважды в год оставлять в своей записной книжке время для "Велогона", – добавил Андрей Васильев.

Теги: фестиваль , отдых , Андрей Васильев , природа , велосипедисты , велогонка

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