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Взрослых и детей ждут на выставке "Тюмень – наш дом"

15:02 23 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru

Тюменцев, кому интересна тема развития и благоустройства города, приглашают на выставку "Тюмень – наш дом" в Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12) 12 и 13 мая.

Круглые столы, обсуждение проектов развития дорожной инфраструктуры и транспорта, продвижение новых научно-технических разработок и проектов, презентации поставщиков оборудования для детских площадок и технологий, используемых при благоустройстве и содержании дворовых территорий, парковых зон и зон отдыха – все это и многое другое будет представлено на выставке. 

Организаторы выставки – администрация Тюмени – постарались составить программу мероприятий с учетом тенденций, которые преобладают в сфере благоустройства, и многие проекты готовы обсудить с жителями на открытых дискуссионных площадках. Горожане смогут не только ознакомиться с экспозициями выставки, но и оставить свои предложения, высказать мнение по тому или иному аспекту жизни Тюмени.

В рамках двухдневной деловой программы пройдут круглые столы, где обсудят актуальные вопросы развития транспорта и благоустройства.

На четырех площадках "Моя улица", "Мой двор", "Мой праздник", "Мой парк", руководители управ и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проведут экскурсии и презентации для жителей. Они расскажут о реализуемых в городе проектах.

Разрабатывается и познавательная программа для детей. Юные тюменцы могут протестировать детские игровые комплексы, поучаствовать в занятиях со спорторганизаторами, сесть за руль настоящего автобуса и побыть кондуктором.

Для самых маленьких представится возможность поиграть в большие кубики, на гранях которых изображены шесть зон отдыха. Из них нужно сложить полную картину. За участие в работе интерактивных площадок юные активисты получат поощрения. Городской парк культуры и отдыха установит на территории выставки два батута и качалки для маленьких гостей.

Для взрослых информация о городе дополнительно будет проецироваться на большие экраны. Например, в режиме реального времени гости смогут посмотреть, как работают камеры видеонаблюдения на площадях и в скверах и познакомиться с работой их операторов. Смогут узнать, какие принципы применяются в организации дорожного движения Тюмени, увидеть, как компьютер анализирует транспортные потоки и меняет условия и параметры движения, как специалисты оптимизируют установку знаков дорожного движения, как проводят анализ эффективности осуществляемых мероприятий.

Любителям современной истории представится возможность совершить "Виртуальную экскурсию по городу" или посмотреть видеоролики о праздничных мероприятиях, проводимых в Тюмени. Звуковое оборудование и экраны, которые будут находиться в центре зала, предоставило ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

О самых интересных моментах выставки можно узнать на портале "Тюмень – наш дом", а также в группах с одноименным названием в социальных сетях.

Теги: благоустройство , Тюмень , выставка

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