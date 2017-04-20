Детские рисунки покажут, как сохранить здоровье планеты

mkrf.ru

Конкурс детского рисунка "Здоровье планеты – в моих руках!" проходит в Тюменской области. Его учредителем выступает Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

От ребят ждут работ на тему экологии по номинациям "Наш край – природы чудное творение" и "Жизнь без мусора; экотехнологии".

Первый этап конкурса продлится до 1 мая: местные отделения партии отберут лучшие рисунки, которые примут участие в региональном этапе. С 15 по 25 мая конкурсная комиссия подведет итоги творческого состязания, победителей и призеров назовут в двух возрастных группах: младшей (до 12 лет) и старшей (от 13 до 17 лет).

В День защиты детей состоится награждение юных художников, будут особо отмечены авторы самых интересных, оригинальных, мастерски выполненных работ.

Депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Ольга Швецова отметила: "Выбор темы для конкурса неслучаен. 2017 год в России объявлен Годом экологии, в его рамках и проходит наше мероприятие. Мы хотим привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам сохранения природы, бережного отношения к окружающему миру. Предлагаем ребятам задуматься: что нужно сделать, чтобы богатство нашего края, все многообразие флоры и фауны оставались нетронутым".

В 2016 году со всех уголков области на конкурс пришло более 600 работ, часть из них попала на выставку, которая работала в летние месяцы в Тюменском цирке, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по телефону 46-54-88.

Соб. инф.