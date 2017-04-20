Школьники представят роботов-экологов

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Городской конкурс по робототехнике "Робомир" состоится в гимназии №21 (ул. Орджоникидзе, 49) 22 апреля. Соревнования начнутся в 11 часов.

В конкурсе примут участие более 100 учеников с первого по 11 классы. Робототехники представят разработки в области природно-ориентированного туризма. Им необходимо сделать робота, который поможет людям в наблюдении и изучении природы.

В соревновании "Углеродная нейтральность" роботы должны посадить деревья и установить солнечные панели, чтобы сбалансировать влияние выбросов от промышленных процессов в окружающую среду.

В творческой категории школьники представят робототизированные проекты экологической направленности. Участники будут искать решения в борьбе с изменениями климата, предложат как получить недорогостоящую и чистую энергию, а также сохранить экосистему суши.

Всего на конкурсе будут проведены 11 видов соревнований, каждое из которых входит в заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады 2017 года, сообщает департамент образования Тюмени.

Соб. инф.