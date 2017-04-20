Степан Киричук поздравил Игоря Шаповалова с юбилеем

duma72.ru

Член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук тепло поздравил с 85-летним юбилеем председателя областной ветеранской организации, Заслуженного строителя России, лауреата Ленинской премии, почетного гражданина Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюмени Игоря Шаповалова.

"За плечами у вас большая жизнь, отмеченная беззаветным служением Родине. Высочайший профессионализм, талант, преданность делу, трудолюбие и настойчивость позволили вам достичь значительных высот в вашей деятельности. Юбилей - это праздник для вас, ваших близких, ваших друзей, - всех, кто знает вас многие годы, испытывает к вам чувство глубокого уважения и любви", - обратился к ветерану Степан Киричук.

Сенатор от всей души пожелал Игорю Шаповалову крепкого здоровья, семейного тепла, мира, благополучия и новых успехов в работе на благо жителей Тюменской области и во имя укрепления могущества великой России.

Евгений Бабенко