Аудитория-амфитеатр откроется в ТюмГУ

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 147 миллионов рублей выделили из бюджета Тюменской области на капитальный ремонт и техническое оснащение аудиторий ТюмГУ.

Около 37 млн рублей дополнительно вложил ТюмГУ. Ремонт инженерной инфраструктуры, кафедры, коридоров и крыш сделали за счет вложений университета.

Руководство ТюмГУ выбрало четыре аудитории, где собирается больше всего студентов, чтобы организовать учебные залы по современным стандартам.

"В 111-й аудитории год назад был выщербленный паркет и неуютная атмосфера. Без слез не взглянешь. Во всех этих аудиториях не было системы вентиляции, это немаловажно, ведь физиологию никто не отменял. Когда есть приток свежего воздуха, легче работается", - считает ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Прежде чем браться за капремонт, специалисты вуза объездили лучшие российские университеты: побывали в ДВФУ, МГУ, СПбГУ, в вузах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, которые участвуют в программе "5-100".

"Наша основная задача – на максимальное время задержать студента, уйти от модели, когда студент отбыл пары и ушел. Университет – это город в городе, модель которого надо продумать. Если студенты уходят, они не участвуют в жизни вуза, в его проектах", - считает проректор по развитию имущественного комплекса ТюмГУ Дмитрий Сериков.

По его словам, в ТюмГУ реализуется проект для создания комфортной среды в университете за пределами аудиторий: открываются кофейни, создаются мягкие зоны, чтобы университет был местом комфортного пребывания. Комфортная среда, новые образовательные продукты, дополнительные курсы помогают студентам включаться в образовательный процесс активнее. Это прямо и косвенно влияет на качество образования, считает Дмитрий Сериков.

Новые аудитории, спроектированные по последним мировым стандартам, строятся в разных корпусах вуза. Они стали точкой дальнейших преобразований не только структурной, но и в образовательной деятельности. Первые плоды не заставили себя долго ждать: количество мероприятий увеличилось в разы, отмечают специалисты. Стало больше креативного творчества: у физиков, математиков, представителей гуманитарных наук появилась совместная деятельность. Трансформация аудиторий позволила наполнить образовательный процесс новыми формами работы.

"В университете не хватает зон для совместной работы, так называемых коворкинг-зон, где студенты могут собраться, вести проекты. Эти аудитории студенты могут свободно использовать для образовательных проектов", - пояснил Дмитрий Сериков.

Львиная доля бюджета уходит на мультимедийное обеспечение залов. По словам Дмитрия Серикова, университет закупает оборудование с заделом на будущее и в соответствии с современными потребностями вуза. Так, во всех аудиториях может быть использована система мобильного синхронного перевода.

"Система не стационарная, не привязана к какому-то конкретному залу. Мы проводили Международный наблюдательный совет в корпусе на улице Перекопской. Система синхронного перевода позволила включить в эту деятельность преподавателей, которые не очень хорошо разговаривают на английском языке", - пояснил Дмитрий Сериков.

Напомним, в феврале 2017 года ТюмГУ открыл двери аудитории в Институте математики и компьютерной науки им. профессора Александра Дегтева. С апреля студентам исторического факультета предоставили возможность заниматься в аудитории им. профессора Владимира Данилова.

Третий зал для поточный занятий откроется в Институте химии и физики на ул. Перекопской, 15а в начале мая, ему дадут имя первого ректора ТюмГУ Виктора Дерябина.

Одним из значимых событий в жизни университета станет открытие после капремонта амфитеатральной аудитории на 200 мест. Специфическая стационарная мебель для необычной аудитории оказалась дороже даже трапециевидных столов на колесах, которые университет поставил в остальных залах.

"Не скажу, что первый в России, но в Тюменской области такой комплект мебели установлен впервые. Он уже опробован студентами. Они, естественно, рады", - сообщил Дмитрий Сериков.

Ремонт зала финансово-экономического института на ул. Ленина, 16 обошелся в сумму около 30 млн рублей. Презентация аудитории состоится на торжественном открытии в середине мая. Почетным гостем презентационной лекции станет губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Ирина Ромашкина