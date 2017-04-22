up

22.04.2017 суббота

EUR 60.3187

USD 56.2307

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

"Транснефть – Сибирь" подтвердила соответствие международным стандартам основных систем управления

17:36 21 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «Транснефть – Сибирь»

Процессы и операции, реализуемые в сфере охраны труда, экологической безопасности и энергоэффективности АО "Транснефть – Сибирь", соответствуют политике ПАО "Транснефть" и требованиям международных стандартов.

В АО "Транснефть – Сибирь" состоялся инспекционный аудит на соответствие международным стандартам в сфере энергетического менеджмента, экологического менеджмента и  управления охраной труда.

Аудиторы международной сертификационной компании DQS регулярно проводят анализ деятельности основных структурных подразделений акционерного общества. В 2017 году проверка проходила в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов (УМН), в частности, его структурном подразделении – линейной диспетчерско-производственной станции (ЛПДС) "Уват", а  также в аппарате управления.

Аудитор высоко оценила достигнутые показатели предприятия в области энергоменеджмента, охраны труда и экологической безопасности. В том числе было отмечено, что с момента проведения предыдущего аудита не зарегистрировано случаев производственного травматизма в Тобольском УМН, профессиональных заболеваний и аварий на технических устройствах предприятия, что свидетельствует о высоком уровне безопасности на предприятии. Кроме того, не произошло ни одного инцидента с экологическим ущербом. Для повышения уровня культуры производства, мотивации работников к соблюдению требований охраны труда разработана процедура проведения конкурса "Лучшее подразделение по охране труда", "Дня безопасности труда", по результатам которого работникам структурного подразделения, занявшим первое место, установлена надбавка к тарифной ставке.

В 2016 году в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятие получило существенную экономию энергетических ресурсов, что также способствовало снижению количества  выбросов в атмосферу. Таких показателей удалось достичь благодаря повышению КПД насосного оборудования и электродвигателей, оптимизации расходов электроэнергии на собственные нужды. За счет применения автоматизированных систем управления технологическими процессами прослеживается тенденция исключения работы оборудования вхолостую.

В заключении аудитора высоко отмечены выполняемые в 2017 году научные исследования, связанные с экологическим мониторингом и анализом естественного цикла воспроизводства биоресурсов акватории реки Таз в месте пересечения с нефтепроводом Заполярье – Пурпе, а также изучение  путей миграции оленей в районах, где трубопровод пересекает тундру в надземном исполнении, сообщает АО "Транснефть - Сибирь".

Соб. инф.

Теги: аудит , Транснефть-Сибирь

Последние новости

19:22 Степан Киричук: работа муниципалитетов очень важна для людей
19:14 Тюменские школьники подарят ветеранам и труженикам тыла свои поделки
19:10 Отличников Тотального диктанта наградили в Тюмени
18:51 В Тюмени прошел град, и снова солнце Фото
18:46 Комедия Мольера для партнеров банка "Открытие"
18:38 Владимир Якушев пригласил жителей региона принять участие в весенней генеральной уборке
18:35 Заинька ищет хозяина
18:24 Офисным работникам предлагают сдать мусор на переработку
18:09 В Интернете появилась интерактивная карта парадов Победы
17:58 22 апреля - события дня
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пригласил жителей региона принять участие в весенней генеральной уборке

Владимир Якушев: музеи должны работать для людей

В лесах Тюменской области вводят пожароопасный режим

Политика

Возможности межмуниципального сотрудничества обсудили в Тюмени

Депутатов гордумы не устроил отчет о расходовании средств на нужды особых людей

Тюменская областная дума соберется на очередное заседание

Экономика

"Транснефть – Сибирь" подтвердила соответствие международным стандартам основных систем управления

Сельхозпредприятия Ишимского района готовы к посевной

Инвестиционный проект по производству сладостей запущен в Ишиме

Общество

Степан Киричук: работа муниципалитетов очень важна для людей

Тюменские школьники подарят ветеранам и труженикам тыла свои поделки

Отличников Тотального диктанта наградили в Тюмени

Спорт

Заводоуковск приглашает на первенство по танцевальному спорту

Более ста юных боксеров выйдут на тюменский ринг

Олимпийская чемпионка повысит уровень тренеров региона по спортивной гимнастике

Происшествия

Директору тобольской управляющей компании оставили в силе приговор за растрату

В Екатеринбурге мужчина чуть не убил сына, ударив его головой об асфальт

Житель Ярковского района бесплатно отработает за покупку осетра
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+