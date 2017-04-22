"Транснефть – Сибирь" подтвердила соответствие международным стандартам основных систем управления

Фото АО «Транснефть – Сибирь»

Процессы и операции, реализуемые в сфере охраны труда, экологической безопасности и энергоэффективности АО "Транснефть – Сибирь", соответствуют политике ПАО "Транснефть" и требованиям международных стандартов.

В АО "Транснефть – Сибирь" состоялся инспекционный аудит на соответствие международным стандартам в сфере энергетического менеджмента, экологического менеджмента и управления охраной труда.

Аудиторы международной сертификационной компании DQS регулярно проводят анализ деятельности основных структурных подразделений акционерного общества. В 2017 году проверка проходила в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов (УМН), в частности, его структурном подразделении – линейной диспетчерско-производственной станции (ЛПДС) "Уват", а также в аппарате управления.

Аудитор высоко оценила достигнутые показатели предприятия в области энергоменеджмента, охраны труда и экологической безопасности. В том числе было отмечено, что с момента проведения предыдущего аудита не зарегистрировано случаев производственного травматизма в Тобольском УМН, профессиональных заболеваний и аварий на технических устройствах предприятия, что свидетельствует о высоком уровне безопасности на предприятии. Кроме того, не произошло ни одного инцидента с экологическим ущербом. Для повышения уровня культуры производства, мотивации работников к соблюдению требований охраны труда разработана процедура проведения конкурса "Лучшее подразделение по охране труда", "Дня безопасности труда", по результатам которого работникам структурного подразделения, занявшим первое место, установлена надбавка к тарифной ставке.

В 2016 году в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятие получило существенную экономию энергетических ресурсов, что также способствовало снижению количества выбросов в атмосферу. Таких показателей удалось достичь благодаря повышению КПД насосного оборудования и электродвигателей, оптимизации расходов электроэнергии на собственные нужды. За счет применения автоматизированных систем управления технологическими процессами прослеживается тенденция исключения работы оборудования вхолостую.

В заключении аудитора высоко отмечены выполняемые в 2017 году научные исследования, связанные с экологическим мониторингом и анализом естественного цикла воспроизводства биоресурсов акватории реки Таз в месте пересечения с нефтепроводом Заполярье – Пурпе, а также изучение путей миграции оленей в районах, где трубопровод пересекает тундру в надземном исполнении, сообщает АО "Транснефть - Сибирь".

Соб. инф.