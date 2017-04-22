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Отличников Тотального диктанта наградили в Тюмени

19:10 21 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА Тюменская линия

180 тюменцев получили высшую оценку за Тотальный диктант в 2017 году. 

Как рассказала координатор акции в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Лариса Басова, всего диктант писали 1 тыс. 732 тюменца на 29 площадках. Самое большое количество желающих проверить грамотность принял Тюменский госуниверситет. 

"В 2007 году, когда акция проходила у нас впервые, в ней участвовали 200 человек. Сейчас только отличников 180, и это о многом говорит. Тюменцы активны, многие приходят писать диктант целыми семьями, и это здорово", - отметила она. 

Чтобы полностью проверить работы, преподавателям и студентам ТюмГУ потребовалось несколько суток. Своеобразным рекордсменом стала Елена Купчик - в день она проверяла около ста работ, всего более 300. По итогам она составила целое стихотворение, где рассказала о самых забавных ошибках в текстах: "стервядь" вместо "стерлядь", "коняк" вместо "коньяк", а также "пенпендикулярно" и "Верхотульская". 

Отметили организаторы и участников теста TruD. Его писали иностранные студенты вместо Тотального диктанта. Из 29 участников девять получили максимальную оценку - 100 баллов из 100. Все они, как и отличники Тотального диктанта, награждены именными сертификатами и правом пользоваться электронной версией изданий программы "Словари XXI века". 

Евгения Шевцова

Теги: Тотальный диктант , акция

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