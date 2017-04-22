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Директор музея Исаакиевского собора уйдет в отставку

13:10 22 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
cont.ws

Директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров уйдет с должности с 1 июня.

Как сообщает "Интерфакс", Буров попросил об отставке на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. В качестве причины указывается состояние здоровья.

Николай Буров руководит музеем с 2008 года. До этого он 24 года работал актером Государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

28 марта горизбирком Санкт-Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит городское заксобрание.

Исаакиевский собор — крупнейший православный собор Санкт-Петербурга. Построен в 1819 году. На сегодняшний день имеет статус музея. 10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор Русской православной церкви в безвозмездное пользование на 49 лет. Тогда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания, сообщает "Лента.ру".

Теги: Санкт-Петербург

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