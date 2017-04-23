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С тюменских кладбищ вывозят мусор

19:20 22 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
photos.wikimapia.org

Оценку готовности городских кладбищ провели депутаты Тюменской городской Думы в рамках выездного совещания.

В границах города Тюмени расположено 19 кладбищ, из них 6 действующих: Червишевское-2, Червишевское-3, Матмасовское, Мусульманское, Казаровское, Янауловское. Общая площадь кладбищ города Тюмени составляет 195,5 га.

Ответственные за содержание территорий кладбищ организации ежедневно собирают и вывозят мусор, в том числе сломанные доски и кресты, венки, проводят ликвидацию стихийно образовавшихся свалок.

Депутаты проверили, как организованы работы по уборке, где и сколько установлено крупногабаритных контейнеров, как проходит акция по бесплатной выдаче мешков посетителям, каков график работы автобусов, курсирующих до городских погостов.

"Особенно много мусора скапливается в преддверии и после родительских дней – почти 80% от всего объема", – пояснил ситуацию заместитель главы администрации Павел Перевалов. "На территории кладбищ установлены щиты, информирующие население, куда складировать мусор и опавшую листву. Также есть баннеры, что мешки для мусора раздают бесплатно, – все делается для того, чтобы граждане не сваливали мусор на ближайшую могилу, вместо того чтобы вынести его на организованные площадки. В этом году на кладбищах установили 180 крупногабаритных контейнеров – из расчета один бункер на гектар территории. Хочу надеяться, что предпринятые меры предотвратят образование в глубине кладбищ несанкционированных свалок".

Участники рабочего совещания проинспектировали часть кладбища Червишевское-2 и удостоверились в том, что территория чистая, а в контейнерах нет залежавшегося мусора, то есть вывозятся они вовремя. У депутатов возникли замечания к приезжающим на машинах, которые не берут пакеты. Они обратились к руководителям организаций, ответственных за содержание некрополей, чтобы охрана останавливала машины на въезде и предлагала посетителям воспользоваться бесплатными пакетами для мусора.

Также принято решение увеличить с сегодняшнего дня количество автобусов, следующих по маршруту до кладбища, сообщает пресс-служба городской администрации.

Теги: кладбище , мусор

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