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Инициативную молодежь региона ждут в Сочи

18:16 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото организаторов

200 человек войдут в состав делегации Тюменской области на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

Напомним, мероприятие пройдет в Олимпийском парке с 15 по 22 октября 2017 года. Здесь соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных некоммерческих организаций, молодые журналисты, инженеры и IT-специалисты, предприниматели, ученые и преподаватели вузов, творческая и спортивная молодежь, лидеры молодежных организаций политических партий, лидеры студенческого самоуправления, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Чтобы присоединиться к ним, нужно подать заявку до 1 мая и пройти отбор. К участию приглашаются активисты в возрасте от 18 до 35 лет, уважающие интересы своей страны и считающие себя частью мирового сообщества.

Фестиваль стартует 14 октября на Красной площади в Москве, где 20 тыс. участников из 190 стран мира пройду в едином параде.

С 15 по 22 октября гостей ждут в Сочи. Организаторы готовят масштабную образовательную и дискуссионную программы с участием профессионалов мирового уровня, прикладные практики в воркшопах и творческих мастерских, спортивные и культурные программы.

С 14 до 17 октября мероприятия пройдут и в Тюменской области. Здесь  на лучших площадках региона соберутся участники из Бразилии и Ганы, сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Теги: фестиваль , талантливая молодежь

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