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Издан рукописный атлас Тобольской губернии

14:38 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото проекта «Книжная Капелла»

Комплекс информации экономико-географического, исторического, этнографического и демографического характера содержит факсимильное издание рукописного атласа Тобольской губернии, которое вышло в свет в Санкт-Петербурге.

Рукописные атласы российских губерний принадлежат к уникальному наследию масштабного проекта Екатерины II, реализация которого началась в 1766 году. В историю комплекс мероприятий по установлению четких внутренних границ, обмеру и описанию всех земель Российской империи вошел как "Генеральное межевание". Всего Генеральное межевание земель заняло 122 года, охватило 1/8 всей территории империи и стало самым длительным процессом в российской истории.

Рукописный атлас Тобольской губернии — выдающийся памятник достижений отечественной картографии XVIII века, являющийся неоценимым источником при изучении географии, истории, этнографии и сельского хозяйства территорий Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Тюменской, Томской, Омской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областей и Республики Алтай.

На картах показаны монастыри, слободы, погосты, деревни, села, крепости, форпосты и редуты, зимовья, заводы, фабрики, дороги, включая оленьи и собачьи сакмы, тропинки ясашных народов и все особенности ландшафта. На топографических планах показаны также пашни, покосы, мельницы, питейные дома.

Географический атлас Тобольской губернии по составу аналогичен топографическому.

Знаковым местом в истории освоения западно-сибирских газовых месторождений является п. Березово. И хотя открытое здесь в 1953 году месторождение газа оказалось малочисленным и не стало разрабатываться, Березово осталось историческим местом не только как старинный уездный город Российской империи, но и как колыбель сибирских газовых промыслов. Поселение было основано в 1593 году как крепость Березов (первоначально Березовский острог на месте остяцкого поселения Сумгутваш — "березовый город"). В XVIII веке сюда был сослан сподвижник Петра I Александр Меншиков с семьей и другие опальные сановники, в XIX веке поселок стал местом ссылки декабристов, в начале XX века — революционеров. Березов пережил три крупных пожара в 1719, 1808 и 1887 годах, поэтому представление о старинном облике города могут дать лишь дошедшие до нашего времени исторические документы.

Издательство "Альфарет" предоставляет возможность ознакомиться с уникальными памятниками отечественной картографии в Книжной Капелле и приобрести их в наиболее удобном формате: издание всего атласа целиком или подборку необходимых для работы карт, подобранных индивидуально, сообщают в пресс-службе организации.

Соб. инф.

Теги: история , карты , Тобольск , книгоиздание , картография

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