Леса региона восполнят саженцами ели и сосны

grounde.ru

Более 14 млн сеянцев пересадят из питомников в леса Тюменской области весной.

В конце апреля 2017 года лесники приступят к их выкопке. При этом данный процесс состоит из двух приемов: подрезки корней и выборки сеянцев. Подрезают корни механизированным способом при помощи навесных скоб, а вот выбирают сеянцы лесники уже вручную. После чего посадочный материал направят в лесничества.

Всего в 2017 году искусственное лесовосстановление планируется провести на площади 3,4 тыс. га. А пока в Тюменской области ведется активная подготовка к лесокультурному сезону. Там, где посадочный материал уже показался из-под снега, его для защиты от болезней обрабатывают фунгицидами. Кроме того, началась инвентаризация сеянцев для уточнения их количества и состояния после зимовки. В случае необходимости будут приниматься меры по их оздоровлению. Всего в питомниках области произрастает 29,5 млн сеянцев сосны и ели, отмечает департамент лесного комплекса региона.