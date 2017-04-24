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Tele2 запускает услугу одновременного просмотра контента

16:27 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 представляет в России уникальное приложение Dabkick, которое позволяет множеству пользователей одновременно просматривать фотографии и видео, слушать музыку и обсуждать контент в режиме реального времени.

Dabkick предлагает принципиально новый подход к общению, приходящий на смену традиционным голосовым вызовам и видеозвонкам, − Media Call ("медиазвонок"). Эта технология позволяет общаться за одновременным просмотром и прослушиванием медиаконтента: видео, фотографий или музыки. Таким образом, Dabkick избавляет пользователей от необходимости отправлять ссылки друзьям для обсуждения интересной информации, получая запоздалую реакцию и единичные отклики.

Приложение Dabkick работает в сетях стандарта 3G/4G и может единовременно связывать на одном "медиазвонке" до 100 тыс. участников. С помощью Dabkick пользователи делятся с друзьями музыкальным и видеоконтентом, находящимся в свободном доступе, например на Youtube, или своими фотографиями. Создатели приложения работают над тем, чтобы технология также поддерживала загрузку личного видео и музыки участников.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и Apple Store. Чтобы начать пользоваться Dabkick, достаточно пройти простую процедуру регистрации. Пользователь может пригласить к участию в "медиазвонке" даже тех друзей, у кого не установлено приложение. Чтобы вместе просматривать контент, необходимо отправить друзьям через приложение приглашение (в виде SMS или по электронной почте).

Заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока: "Принято считать, что по-настоящему живое общение возникает, только когда участники группы в одно время лично присутствуют в едином пространстве. Мы предлагаем клиентам пересмотреть это утверждение – приложение Dabkick создает возможности для общения по другим правилам. С новым сервисом расстояние больше не помеха для того, чтобы обсуждать фильм, фото и музыку в одной компании. Пусть друзья находятся в разных городах или странах − их разделяют километры, но для обмена впечатлениями границ не существует. Пользователи технологии медиазвонка могут совместно просматривать контент и даже управлять им сообща. Таким образом, с Dabkick мы запускаем уникальную услугу в русле новой стратегии Tele2 − создавать продукты, улучшающие качество жизни клиентов".

По словам генерального директора Dabkick Баладжи Кришнана, технология Media Call позволяет вывести коммуникации на новый уровень. Благодаря новой услуге друзья могут общаться в режиме реального времени, выстраивая процесс коммуникаций вокруг конкретного медиаконтента. "Мы всегда стремились к партнерству с операторами мобильной связи, которые находятся в фарватере развития средств живой коммуникации, ведь наша цель – открыть абонентам преимущества технологии Media Call. Живое общение на основе мультимедиа создает значимые преимущества для телеком-компаний, а Dabkick меняет представление о распространении и массовом потреблении медийного контента. Мы рады работать с Tele2 и предоставить пользователям новые возможности для общения в России", - подчеркнул он.

Теги: Tele2

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